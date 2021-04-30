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石門水庫薑母島開闢山路可通枕頭山商圈 盼8月底通車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
薑母島住家。圖／桃園市原住民族行政局提供
薑母島住家。圖／桃園市原住民族行政局提供

石門水庫薑母島枯水期水路聯外交通不方便，桃園市長鄭文燦專案處理，原住民族行政局局長林日龍昨天下午與農委會林務局、市議員陳治文、里長、薑母島居民代表完成薑母島開闢山路路線會勘，預估兩個月可以完成細部設計和發包，再利用50個工作施工，希望8月底前能完工、通車。

林日龍表示，一行人昨天下午從復興區北橫枕頭山商圈往薑母島（大溪）走，抵達薑母島以後查看環境再走回枕頭山商圈，全長約1.2公里，加上復興區這邊既有600公尺道路不到2公里，整段路幾乎都有路基，開路通行汽車沒問題，也會採納居民的建議，沿路在適當的位置規畫避車道確保行車安全。

鄭文燦日前在市政會議說，薑母島因石門水庫水位下降，通往阿姆坪的水路無法通行，市府與水利署北水局、林務局新竹林管處討論後，市府提撥災害準備金900萬元，盡速辦理陸路聯外交通工程，解決薑母島居民出入的交通問題。至於居民提議設置浮筒陸橋穿越水庫的部分，由工務局與北水局評估安全及可行性，提出規畫以後討論。

原民局和林務局等單位從枕頭山商圈往薑母島走，了解開闢山路路線。圖／桃園市議員陳治文提供
原民局和林務局等單位從枕頭山商圈往薑母島走，了解開闢山路路線。圖／桃園市議員陳治文提供
原民局長林日龍帶著會勘人員走到薑母島，討論開闢山路事宜。圖／桃園市原住民族行政局提供
原民局長林日龍帶著會勘人員走到薑母島，討論開闢山路事宜。圖／桃園市原住民族行政局提供

石門水庫 鄭文燦 新竹

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