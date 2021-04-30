石門水庫薑母島開闢山路可通枕頭山商圈 盼8月底通車

石門水庫薑母島枯水期水路聯外交通不方便，桃園市長鄭文燦專案處理，原住民族行政局局長林日龍昨天下午與農委會林務局、市議員陳治文、里長、薑母島居民代表完成薑母島開闢山路路線會勘，預估兩個月可以完成細部設計和發包，再利用50個工作施工，希望8月底前能完工、通車。

林日龍表示，一行人昨天下午從復興區北橫枕頭山商圈往薑母島（大溪）走，抵達薑母島以後查看環境再走回枕頭山商圈，全長約1.2公里，加上復興區這邊既有600公尺道路不到2公里，整段路幾乎都有路基，開路通行汽車沒問題，也會採納居民的建議，沿路在適當的位置規畫避車道確保行車安全。