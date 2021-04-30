台72線苗栗公館匝道西向車道施工封閉 延至5月3日實施

公路總局辦理台72線東西向快速道路路面改善工程，其中苗栗公館上、下匝道間的西向路段，原訂26日上午9點起封閉施工5天，但因天候影響決定延至5月3日上午9點起至7日下午4點時封閉施工，屆時行駛台72線往西的車輛必須提前下匝道， 沿台6線行駛再迴轉上匝道行駛台72線，公路局提醒駕駛人注意遵照現場施工標誌及人員指揮改道行駛。

公路局苗栗工務段表示，苗栗工務段辦理台72線路面改善施工，在施工期間將封閉台72線16公里300公尺（公館）至15公里300公尺（苗栗）的西向車道，因考量快速道路車流量大、車速快，為提高施工安全性，這次施工將採主車道封閉施工，為提高路面舖築品質，AC路面將刨除至橋面板，徹底清除浮動層，預計刨除及清除浮動層需要2天、施作AC調整層2天，舖築AC面層1天，共計需5日施工時間。

施工期間請原行駛於台72線西行的車輛提前於台72線16公里400公尺處西向下匝道，行駛至台6線北上17.6公里迴轉後，再銜接台72線上行匝道繼續往西行駛。