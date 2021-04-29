影／竹市免費補助裝假牙 爺奶走伸展台自信露齒笑

老人掉牙不只影響美觀自信，也易衍生飲食營養不均問題。新竹市連6年免費補助老人裝全口活動假牙，補助最多6萬元全台最高，不少受惠長者重拾自信，也說終於能享受咀嚼的滋味，「吃東西比較有味道了」。市府今晚還別出心裁辦爺奶時尚走秀，先邀請時尚團隊幫長輩改造，市長林智堅也陪著爺爺奶奶踏上伸展台，一起開心露齒笑。

一般裝設全口活動假牙約8到10萬元，新竹市政府2015年開始與牙醫師公會合作，只要設籍新竹市65歲以上長者，上下顎自然齒只剩不到6顆就可申請補助，市府最高補助牙醫師公會6萬元，公會以成本價回饋，等於長輩不用花一毛錢就能裝設全口假牙。

竹市6年來已有2510名長輩受惠，讓原本害怕大笑，不敢與陌生人交談的長輩重拾自信，市府今晚還在風livehouse舉辦「爺奶大改造時尚走秀」，邀來郭淑珠、彭芹妹、房良妹、溫平克、馮玉里、吳秀戀、胡錦銓7名裝設假牙的長輩站上伸展台亮麗走秀。

「以前裝的假牙很常壞掉，工作都得戴上口罩！」80歲的馮玉里換上一身造型長洋裝，展露自信笑容，她回憶過往說，早期自費裝假牙品質不好，壞掉就得拿去修理，導致工作都不敢開口說話，連吃飯都要用吞的，現在換了政府補助，問題都沒了。

77歲溫平克也說，以前牙齒掉到剩4、5顆，講話常漏風、不太敢笑，肉類幾乎都咬不動，導致消化不好、營養也不夠均衡，有時散發的口氣不好，都用漱口水保持口腔清新，現在裝假牙後不用再忌口，想吃什麼都會吃，朋友也稱讚牙齒看不出是假的呢。

林智堅市長今晚也陪爺奶們走秀出場，他說，以前常看到長輩用不適合的假牙，也有人因捨不得花錢不裝假牙，但對談與飲食都帶來困擾，市府推動假牙補助政策後，許多長輩滿意地和他說，自從裝全口假牙後，整個人變年輕、也更願意走到戶外活動。