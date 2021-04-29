收容人打造創意花燈 參加全國花燈競賽奪佳績

2021年全國花燈競賽舉行，新竹監獄作品「群喵迎曦」、「古今傳說」及「虞舜耕田」，分別獲多媒材組特優、傳統燈藝組特優及甲等殊榮，讓社會大眾見證收容人浴火重生後的獻禮。

法務部矯正署新竹監獄副典獄長邱煥棠今天表示，在多媒材作品「群喵迎曦」，以牙籤雕塑出栩栩如生的動物毛髮，融合傳統與現代科技於一身，巧妙呈現貓優雅、可愛的姿態。「古今傳說」則是結合西遊記的故事呈現，「虞舜耕田」作品，為大象造形，樣貌可愛且色彩亮麗，俏皮逗趣。

邱煥棠指出，花燈製作團隊主要由收容人組成，從規劃參賽作品雛形，到構圖、塑形、剪裁、包布、上色、嵌燈、多媒材導入，歷經多次籌備，化零為整一步步完成。

邱煥棠表示，每一座璀璨花燈，是收容人手工製作，極富設計感的外觀，匠心獨具的多媒材運用，顯示收容人們並未因犯錯而頹喪，在高牆內力求振作，日新又新，打造出今日光彩奪目的花燈之林。

新竹監獄指出，花燈競賽展期即日至5月2日舉行，邀請各界到新竹市孔廟一睹結合科技與傳統的視覺饗宴。