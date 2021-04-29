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不見少子化衝擊 桃市110學年度國小預估增31班

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
據桃園市教育局統計，桃園區中山國小今年仍蟬聯新生人數最多的國小。本報資料照
據桃園市教育局統計，桃園區中山國小今年仍蟬聯新生人數最多的國小。本報資料照

桃園市教育局統計，截至26日，110學年度小一新生已報到學生人數為2萬2526人，較去年增加900多人，全市預估將增31班，總量管制學校達20校，桃園區中山國小和復興區光華國小分別蟬聯新生人數最多和最少的學校，教育局已請各校調整校內空間，為開學準備。

教育局表示，目前包括中平、青埔、林森、元生、青園、南勢、文化、義興、瑞塘、楊光國中小、龍星、雙龍、仁和、八德、大勇、大忠、文華、南崁、大竹、光明等20所國小已達教育部編班人數標準，數量可能還會增加，教室空間不足無法增班的學校，教育局已核定總量管制，要求各校提早通知家長。

據統計，110學年度新生人數最多的學校為中山國小，預估新生人數493人，招收17班；全市最迷你的學校為光華國小，預估總學生數18人，另外還有36所學校，學生人數也未達百人。

光華國小校長李中正表示，去年小一新生只有2人，今年有3名幼兒園畢業學童順利完成小一報到，終於卸下心中大石，由於部落工作機會較少，有些家長會帶著孩子到外地，如果部落產業問題無法解決，招生問題會一再發生。

教育局指出，針對偏鄉國小面臨的招生困境，將積極協助學校發展特色，並補助經費改善校園軟硬體設施，縮短校際落差，推展各校創新教學及亮點計畫，增加生源。

教育局坦言，少子化長期衝擊影響各校學生人數，但因桃園重大建設與社會住宅陸續興建，加上就業機會增加，吸引外來人口遷入，未來將繼續督導總量管制學校評估重畫學區，新生報名作業預計8月底結束。

教育局 幼兒園

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