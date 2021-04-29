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異國私藏美食一網打盡 竹市周日辦國國市集

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
今年國國市集的市集攤位之一「幸福ing」販售清涼凍飲。圖／新竹市政府提供
今年國國市集的市集攤位之一「幸福ing」販售清涼凍飲。圖／新竹市政府提供

疫情仍未平息，想要出國大啖異國美食難上加難。新竹市新住民家庭服務中心選出15名新住民「頭家」，5月2日將在西門通徒步區舉辦「國國市集」，邀新住民擺攤販售私藏的異國好料，也有手作的布包、飾品等，當天還有新住民歌舞，歡迎民眾同樂。

市長林智堅說，市府2019年推出新住民頭家募集計畫，藉由行銷、品牌設計及食品認證等相關課程，讓有意創業的新住民學習經營理念，還發行新住民頭家護照，去年更升級創立國國市集活動，讓參與行銷課程的新住民有機會上線，累積更多實務經驗。

國國市集將於5月2日中午12點至下午6點在西門通徒步區登場，現場集結包含南洋手作鹹食甜點、印尼摔蛋餅、香蕉捲、麻辣滷味、手工水餃等美食，還有手工布包、美容美體攤位，15名新住民創業者也都各有自己的生命故事，歡迎大家來認識交流。

社會處長張柔說，來自四川成都的新住民怡帆經營「小米廚房Mikitchen」，主打商品是素食者也能吃的麻辣滷味，是去年市集的明星美食；印度新住民吳瑪瀓今年首度入選，攤位主打Masala tea印度香料茶，希望邀請更多民眾體驗傳統的印度飲茶文化。

社會處指出，民眾可上新竹市新住民家庭服務中心FB粉絲專頁追蹤國國市集活動資訊，也提醒市民朋友逛市集時，人群會較為密集，建議自主戴上口罩，防疫不鬆懈。

新竹市國國市集周日將在西門通徒步區登場。圖／新竹市政府提供
新竹市國國市集周日將在西門通徒步區登場。圖／新竹市政府提供
市長林智堅與新住民姊妹們合影。圖／新竹市政府提供
市長林智堅與新住民姊妹們合影。圖／新竹市政府提供
今年國國市集的市集攤位之一「小米廚房」販售來自四川的麻辣滷味。圖／新竹市政府提供
今年國國市集的市集攤位之一「小米廚房」販售來自四川的麻辣滷味。圖／新竹市政府提供

新住民 印度

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