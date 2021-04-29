腰部剛開刀！桃園勇嬤健走 孫女攙扶拚完全程
桃園楊梅天成醫院與楊明里辦公處合作開辦「樂活健走班」，結合楊明國小及楊明公園成立無菸步道，鼓勵社區民眾將健走融入生活中，減少慢性疾病發生。現場民眾參與踴躍，其中有一位阿婆因為腰部開刀，已經有2、3個月都沒有出門走動，但為了參加健走的活動，孫女特地陪同並全程走完。
「無菸樂活健走班」活動路線由楊明市民活動中心為起點，步道全長約1公里，即日起至9月1日期間每週三晚上7點至7點半，由天成醫療團隊與楊明里長鍾能錦、楊梅區衛生所護理師一同帶領里民健走。活動首日協助每位里民做體重和腰圍量測並記錄，醫師也會宣導健走可提升骨密度、防失智及有效降低心血管疾病等好處。
天成醫院表示，世界衛生組織曾指出，走路是最容易實踐也是最被推薦的身體活動，這次他們提倡每週至少1次、每次至少30分鐘規律健走，不僅能提升體能，還能增進家人彼此間的情感連繫，讓這次的健走活動更具有意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言