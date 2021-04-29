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腰部剛開刀！桃園勇嬤健走 孫女攙扶拚完全程

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園楊梅天成醫院與楊明里辦公處合作開辦「樂活健走班」，現場民眾參與踴躍。圖／天成醫院提供
桃園楊梅天成醫院與楊明里辦公處合作開辦「樂活健走班」，現場民眾參與踴躍。圖／天成醫院提供

桃園楊梅天成醫院與楊明里辦公處合作開辦「樂活健走班」，結合楊明國小及楊明公園成立無菸步道，鼓勵社區民眾將健走融入生活中，減少慢性疾病發生。現場民眾參與踴躍，其中有一位阿婆因為腰部開刀，已經有2、3個月都沒有出門走動，但為了參加健走的活動，孫女特地陪同並全程走完。

「無菸樂活健走班」活動路線由楊明市民活動中心為起點，步道全長約1公里，即日起至9月1日期間每週三晚上7點至7點半，由天成醫療團隊與楊明里長鍾能錦、楊梅區衛生所護理師一同帶領里民健走。活動首日協助每位里民做體重和腰圍量測並記錄，醫師也會宣導健走可提升骨密度、防失智及有效降低心血管疾病等好處。

天成醫院表示，世界衛生組織曾指出，走路是最容易實踐也是最被推薦的身體活動，這次他們提倡每週至少1次、每次至少30分鐘規律健走，不僅能提升體能，還能增進家人彼此間的情感連繫，讓這次的健走活動更具有意義。

桃園楊梅天成醫院與楊明里辦公處合作開辦「樂活健走班」，一位阿婆因為腰部開刀，已經有2、3個月都沒有出門走動，但為了參加健走的活動，孫女特地陪同並全程走完。圖／天成醫院提供
桃園楊梅天成醫院與楊明里辦公處合作開辦「樂活健走班」，一位阿婆因為腰部開刀，已經有2、3個月都沒有出門走動，但為了參加健走的活動，孫女特地陪同並全程走完。圖／天成醫院提供

健走 衛生所 心血管疾病

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