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竹縣鼓勵多講客語 希望提升認證通過率及營造客語環境

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
28日新竹縣推動客語及客家文化執行小組舉行第3次執行小組會議，楊文科鼓勵民眾報考客語認證，認證通過的獎勵金也會持續發放。圖／縣府提供
28日新竹縣推動客語及客家文化執行小組舉行第3次執行小組會議，楊文科鼓勵民眾報考客語認證，認證通過的獎勵金也會持續發放。圖／縣府提供

新竹縣政府從去年9月開始，召集除尖石鄉及五峰鄉之外的其他11鄉鎮市長，成立新竹縣推動客語客家文化執行小組，鼓勵公務員報考客語認證，並起到帶頭示範、營造客語友善環境的目標，希望能持續提升新竹全縣客語認證通過率。

縣長楊文科在昨天舉行的新竹縣推動客語及客家文化執行小組會議時感慨「沒有客家話就沒有客家文化，沒有客家文化就沒有客家人」，並認為目前客語傳承流失嚴重，要求各鄉鎮市長配合縣府能持續推動客語環境。

芎林鄉長黃正彪就表示，為了營造客語環境、提升認證通過率，他也帶頭參加客語認證，目前芎林鄉公所有7成6的公務員都通過客語認證，而且也將客語作為通行語，民眾前來洽公講客語都不會有障礙。

竹東鎮長張順朋則說，竹東鎮公所的每個整點都會透過廣播播放客語，更是將每周三訂為「客家日」，鼓勵公所同仁在客家日盡量講客語，她自己也會時常在巡視同仁上班情況時「化身客語老師」，當場就用客語抽問考驗同仁客語能力。

縣府說明，新竹縣有超過7成人口為客家人，為搶救流失嚴重的客語，縣長楊文科擔任召集人成立新竹縣推動客語及客家文化執行小組，並請來11鄉鎮市長及專家學者擔任小組委員，

以提升全縣客語認證通過率及營造客語友善環境為2大目標。

而根據民政處客家事務科統計，去年新竹縣通過客語認證教育單位有570人，其中232人通過高級認證，學生則有1024人通過客語檢定，而新竹縣的公務人員去年通過客語認證的人數為813人，較前年145人大幅成長。

楊文科表示，以人口比例來看，通過認證人數還有進步的空間，需要各鄉鎮市一起努力，衝高通過人數，以爭取客委會更高額的獎勵金，目前只要是新竹縣民、縣府所屬機關及鄉鎮市公所職員工通過初級、中級、中高級認證者，將分別獲得1000、2000、3000元的現金或禮券。

竹東鎮長張順朋常考公所同仁客語，就是希望公務人員能帶頭講客語，營造客語環境。圖／鎮公所提供
竹東鎮長張順朋常考公所同仁客語，就是希望公務人員能帶頭講客語，營造客語環境。圖／鎮公所提供
竹東鎮長張順朋常考公所同仁客語，就是希望公務人員能帶頭講客語，營造客語環境。圖／鎮公所提供
竹東鎮長張順朋常考公所同仁客語，就是希望公務人員能帶頭講客語，營造客語環境。圖／鎮公所提供

客語 新竹 客家文化

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