石門水庫薑母島交通問題有解 仙島小薰回家難沒人理？

石門水庫薑母島居民因為水庫枯水期，水位嚴重下降，碼頭聯外交通困難，桃園市政府同意專案處理，並和北區水資源局等單位、島上住民協調，決定從島後方開闢山路，方便居民進出，不過眼前還是要由工務局先協助解決水路交通問題。

同樣住在石門水庫的島上，仙島居民就沒那麼幸運，泰雅族黃智靖原本住仙島，現在仍經常往返，藝人小薰（黃瀞怡）是黃智靖的姪女，IG一篇「回家路好難」引起外界關注仙島，不過新聞降溫以後關注也跟著褪色，桃園市長鄭文燦提出專案處理薑母島交通問題以後，市政府緊接著開協調會，提出改善計畫和執行的期程，讓黃智靖納悶為什麼仙島的交通問題就不聞不問？

黃智靖說，雖然仙島目前只有3戶，但這裡曾經是石門水庫風景區的熱門景點，3、40年前以原住民舞蹈、農特產、文物展聞名，當時政府還大力推廣觀光，大壩碼頭到仙島只有10多分鐘，政府還安排接駁船，遊客絡繹不絕。石門水庫觀光熱潮的那些年，1年觀光客月約170萬人，仙島就占了30%，政府後來劃設集水區，仙島也在其中，與龍珠灣、亞洲樂園觀一樣逐漸沒落，後來因為交通不方便，原住民族被迫遷離自己的土地，連在壩頂旁邊開的小餐廳，現在也面臨政府以要收回土地的理由，被迫準備關門。

黃智靖認為，桃園市政府改善薑母島對外交通，為什麼沒有想到能為仙島做什麼，雖然只有3戶，但是當初就是因為交通差被迫遷離，仙桃也有後山路可以通往新竹縣關西大竹里，只能徒步，和薑母島一樣需要拓寬，可以開車安全出門回家的路。如果要建橋，仙島更有蓋橋的條件，誰不想要一條能安全平安回家的路，桃園還沒升直轄市，族人就向當時的縣政府、鄉公所反映，每個想法都被打回票。

黃智靖表示，這次石門水庫水位嚴重下降，小薰一篇「回家路好難」PO文引起社會關注，但是後續沒有人幫他們解決問題，市政府的關注力放在薑母島，連市府原民局也一樣，他於是向原住民族立法委員伍麗華陳情，希望能獲得政府善意的回應。

黃智靖的祖父是桃園復興鄉泰雅族歷史英雄人物原藤太郎（日據時期傑出原住民，曾任警察），因為不滿日本人意圖占用族人土地，切腹進諫言要日本人誠實對待，不要欺騙原住民族，日本後來因此停止用的計畫。黃智靖的父親黃榮泉畢生推動維護、發揚泰雅族文化，還設計基國教堂建築，在原住民族政治文化方面深具影響力，2019年過世獲總統褒揚令，黃智靖是現任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會的委員。