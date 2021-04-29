感謝宏宗聖堂道學院支持公益 林智堅贈匾「厚潤群生」

新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝，由於宏宗聖堂道學院正在香山區興建安東彌勒山殿，預計2023年完工，林也預祝工程順利，未來將成為新竹重要的宗教園區。

林智堅說，家人是一貫道道親，他看到道親們有種親切感，很感謝道親們長期協助市政與公益活動，尤其去年面臨新冠肺炎疫情，疫情充滿不確定性，經與宏宗聖堂道學院前人商量，減少群聚活動改為視訊，也支援了不少防疫物資，都讓市府相當感謝。

宏宗聖堂道學院董事長謝德勝、新竹市一貫道協會理事長曾文池等人今天出席贈匾儀式，也安排在外地的道親透過視訊見證參與，林智堅說，敬佩高老前人在新竹打造淨土，全球也設有很多道場，以弘道方式撫慰人心，也感謝道親們很支持市政工作。