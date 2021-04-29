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感謝宏宗聖堂道學院支持公益 林智堅贈匾「厚潤群生」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝。記者張裕珍／攝影
新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝。記者張裕珍／攝影

新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝，由於宏宗聖堂道學院正在香山區興建安東彌勒山殿，預計2023年完工，林也預祝工程順利，未來將成為新竹重要的宗教園區。

林智堅說，家人是一貫道道親，他看到道親們有種親切感，很感謝道親們長期協助市政與公益活動，尤其去年面臨新冠肺炎疫情，疫情充滿不確定性，經與宏宗聖堂道學院前人商量，減少群聚活動改為視訊，也支援了不少防疫物資，都讓市府相當感謝。

宏宗聖堂道學院董事長謝德勝、新竹市一貫道協會理事長曾文池等人今天出席贈匾儀式，也安排在外地的道親透過視訊見證參與，林智堅說，敬佩高老前人在新竹打造淨土，全球也設有很多道場，以弘道方式撫慰人心，也感謝道親們很支持市政工作。

另，安東彌勒山殿前年底動土，去年林智堅和副總統賴清德參與升梁儀典，該宗教園區將周遭生態融入環境，未來將是宗教界與南香山地區的地標建築。林也說，該宗教園區工程進度順利，未來將看到台灣建築之美，令人期待，也將成新竹城市的驕傲。

新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝。記者張裕珍／攝影
新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝。記者張裕珍／攝影
新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅（左2）今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝。記者張裕珍／攝影
新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅（左2）今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈送牌匾「厚潤群生」致謝。記者張裕珍／攝影

新竹 林智堅 疫情

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