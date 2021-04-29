苗栗火車站工地指示及警告標示不明 站方抱歉會改善

台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭苗栗市田小姐投訴指標不明，北上月台1到5車的位置，根本被施工圍籬擋住，「等同通往月台被截斷」，苗栗車站站長吳兆迪回應「對田小姐感到抱歉」，表示因太魯閣號事故後，台鐵局暫停施工，會要求工地加強指標及安全。

田小姐今天早上搭乘自強號，她向聯合報系投訴指出，苗栗站北上月台施工，靠往電梯方向的北上月台樓梯，一下樓完全沒有指標，進站走下樓往1到5車位置，根本被施工圍籬鋼筋擋住，「等同通往月台被截斷」很難找到上月台入口！非常離譜！

況且苗栗站還是一等站，基本的指標告示施工動向都無法做好，又要「檢討旅客的錯嗎」？兒童、老人家提著行李大包小包，不小心跌倒，加上苗栗地區下大雨，樓梯月台施工受傷誰負責？另外，苗栗站竟然沒有對號座自動售票機，機器不維修竟然乾脆拆了多年，因噎廢食？假日櫃檯大排長龍買對號座位。