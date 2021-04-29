快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗火車站工地指示及警告標示不明 站方抱歉會改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭投訴指標不明，站方回應會加強。圖／田小姐提供
台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭投訴指標不明，站方回應會加強。圖／田小姐提供

台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭苗栗市田小姐投訴指標不明，北上月台1到5車的位置，根本被施工圍籬擋住，「等同通往月台被截斷」，苗栗車站站長吳兆迪回應「對田小姐感到抱歉」，表示因太魯閣號事故後，台鐵局暫停施工，會要求工地加強指標及安全。

田小姐今天早上搭乘自強號，她向聯合報系投訴指出，苗栗站北上月台施工，靠往電梯方向的北上月台樓梯，一下樓完全沒有指標，進站走下樓往1到5車位置，根本被施工圍籬鋼筋擋住，「等同通往月台被截斷」很難找到上月台入口！非常離譜！

況且苗栗站還是一等站，基本的指標告示施工動向都無法做好，又要「檢討旅客的錯嗎」？兒童、老人家提著行李大包小包，不小心跌倒，加上苗栗地區下大雨，樓梯月台施工受傷誰負責？另外，苗栗站竟然沒有對號座自動售票機，機器不維修竟然乾脆拆了多年，因噎廢食？假日櫃檯大排長龍買對號座位。

吳兆迪指出，站方會加強指標，另要求包商加強工地管理及標示，苗栗火車站也即將於下個月，增設2部新一代對號座自動售票機，「對田小姐感到抱歉」，也請旅客諒解。

台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭投訴指標不明，站方回應會加強。圖／田小姐提供
台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭投訴指標不明，站方回應會加強。圖／田小姐提供

火車站

延伸閱讀

超前部署抗旱卻沒水塔 鄭文燦怒：區公所是睡著嗎？

台鐵應自辦監工 改善工安

太魯閣號撞擊擅闖軌道工人 包商罰30萬元

緊盯高雄工安 林欽榮：檢查表數位化 即時傳輸調閱

相關新聞

感謝宏宗聖堂道學院支持公益 林智堅贈匾「厚潤群生」

新竹市宏宗聖堂道學院長期支持市府各項公益活動，也投入人力擔任市府大型活動志工，市長林智堅今天特地到宏宗聖堂道學院，親自贈...

苗栗火車站工地指示及警告標示不明 站方抱歉會改善

台灣鐵路局苗栗車站正施工無階化工程，遭苗栗市田小姐投訴指標不明，北上月台1到5車的位置，根本被施工圍籬擋住，「等同通往月...

高牆內心靈的春天 苗所貓貍文化環保園區飆創意

法務部矯正署苗栗看守所結合地方特色，創建「貓貍文化環保創意園區」，收容人集體飆創意，彩繪或製造地方特色景點龍騰斷橋等，更...

桃園航空城優先區徵收案 審議通過

內政部昨天審議通過航空城優先區地上物區段徵收計畫，桃園市長鄭文燦表示，優先區地上物地主申請96%、地上物協議價購同意率9...

業者非法排廢水 白玉藻礁遭汙染

桃園市北礦實業公司日前疑似涉嫌違法排放廢泥水，造成白玉海岸數十公頃藻礁生態被汙染，存亡令環保團體憂心；桃園環警調查，北礦...

苗栗推弱勢家庭子女安親補助

苗栗縣政府鼓勵低收入戶及中低收入戶有工作能力者就業，昨天宣布新推出國小以下子女課後輔導或安親補助，希望讓家長無後顧之憂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。