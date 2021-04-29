高牆內心靈的春天 苗所貓貍文化環保園區飆創意
法務部矯正署苗栗看守所結合地方特色，創建「貓貍文化環保創意園區」，收容人集體飆創意，彩繪或製造地方特色景點龍騰斷橋等，更以寶特瓶拼貼出瀕臨絕種一級保育野生動物石虎，收容人有成就感，也紓解在所壓力。
苗栗看守所為改善收容人環境，利用炊場周邊空地，規畫貓貍文化環保創意園區，園區結合苗栗重要特色景點或地標，高牆彩繪勝興車站、功維敍隧道等，另有龍騰斷橋、客家圓樓及苗栗高鐵站等比率縮小製作成迷你版特色建築，充滿苗栗在地感。
值得一提是收容人收集使用過的寶特瓶蓋，創作「苗栗地區保育動物─石虎壁畫」，石虎是一級保育野生動物，苗栗是最重要棲地，同時強化環保及保育意識，別具意義。
苗所指出，園區內魚池種植水蓮，取「養蓮=養廉」字意，藉此期許員工都能像蓮花一樣出汙泥而不染，保有廉潔自持的優良組織文化，苗所並配合矯正署辦理的「獄起廉心，一同on line」收容人廉政反貪貼圖創作比賽，以收容人生活經驗角度，創作具有矯正特色的廉政反貪貼圖，以供民眾下載運用。
苗所所長張龍泉表示，苗栗有眾多在地特色景點，苗所致力改善收容人環境，創意融入在地特色，收容人每天看到園區的景觀，可以有成就感，減少在所的壓力，在良好管理氛圍下順利服完刑期，家屬也能「安心」、「放心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言