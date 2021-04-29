高牆內心靈的春天 苗所貓貍文化環保園區飆創意

法務部矯正署苗栗看守所結合地方特色，創建「貓貍文化環保創意園區」，收容人集體飆創意，彩繪或製造地方特色景點龍騰斷橋等，更以寶特瓶拼貼出瀕臨絕種一級保育野生動物石虎，收容人有成就感，也紓解在所壓力。

苗栗看守所為改善收容人環境，利用炊場周邊空地，規畫貓貍文化環保創意園區，園區結合苗栗重要特色景點或地標，高牆彩繪勝興車站、功維敍隧道等，另有龍騰斷橋、客家圓樓及苗栗高鐵站等比率縮小製作成迷你版特色建築，充滿苗栗在地感。

值得一提是收容人收集使用過的寶特瓶蓋，創作「苗栗地區保育動物─石虎壁畫」，石虎是一級保育野生動物，苗栗是最重要棲地，同時強化環保及保育意識，別具意義。

苗所指出，園區內魚池種植水蓮，取「養蓮=養廉」字意，藉此期許員工都能像蓮花一樣出汙泥而不染，保有廉潔自持的優良組織文化，苗所並配合矯正署辦理的「獄起廉心，一同on line」收容人廉政反貪貼圖創作比賽，以收容人生活經驗角度，創作具有矯正特色的廉政反貪貼圖，以供民眾下載運用。