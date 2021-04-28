與老街溪共生！青埔水都計畫串連機捷、桃園高鐵站

桃市府推動「青埔水都計畫」，與流經青埔地區的老街溪共生，打造生態休憩路廊。桃園市長鄭文燦今下午出席竣工典禮表示，過去老街溪環北橋以下多是農業區土地，沿岸未有足夠的通洪斷面及保護標準，但隨著捷運站A20、21、22與航空城的區段徵收，老街溪必須將前瞻治水與現代都市的生態結合，才能成為國際級城市。

鄭文燦表示，該計畫採低衝擊開發工法，包括保留全區樹木、施工避免河道擾道、保護候鳥棲息，並採用LED低高燈以兼顧減碳及螢火蟲生態，總經費約2858萬元，由經濟部水利署補助2000萬元，去年3月開工，今年3月完工，自行車步道則於今年4月啟用，未來市府研議增加電源設施，規畫舉辦活動或街頭藝人表演的適當空間。

水務局長劉振宇表示，目前老街溪環北橋至領航南路區段已獲得水利署核定前瞻基礎建設第一期補助，完工後將串連機場捷運A20、21、22站及青埔高鐵車站。

劉振宇表示，目前老街溪上游平鎮鐵騎段從上游石門大圳相思仔步道、經安樂橋、鎮南橋、伯公潭橋、八角塘、新光吊橋至開蓋廣場等已全部完成，開蓋廣場下游部分則分為兩鐵通勤段（環北橋與領航南路）、西城譯道段（航空城四周）與水鳥飛逐段（大園都市計畫至許厝港出海口）等三階段的短、中、長期計畫。