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黑偉機械母子捐340萬設備救護車 鄭文燦：造福大園人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
黑偉機械公司負責人林李好（左三）、總經理林明賜（右二）母子捐贈340萬元救護車，市長鄭文燦（左二）代表受贈感謝。記者曾增勳／攝影
黑偉機械公司負責人林李好（左三）、總經理林明賜（右二）母子捐贈340萬元救護車，市長鄭文燦（左二）代表受贈感謝。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午前往大園區，參加黑偉機械公司負責人林李好、總經理林明賜母子捐贈340萬元及設備的救護車儀式，鄭接受該車捐贈，鄭文燦表示，消防局去年救護出勤達10萬5000次，救回到院前無心跳呼吸（OHCA）康復達103人，緊急救護能力提升很多。

黑偉機械負責人林李完、林明賜母子捐愛心，透過大園區里長聯誼會會長林有財協助，採購一輛340萬配備自動體外心臟去顫器、心電圖系統、骨針、電子喉頭鏡等裝備的救護車捐贈桃園市消防局大園分隊，鄭文燦代表受贈和致謝，林明賜說，該公司為在地企業，本著回饋社會的心，捐贈該輛救護車救人，為社會盡一點心力。，

鄭文燦表示，大園人口約9萬3000人，加上工業區、機場等人口達15萬人，只有1家敏盛醫院，病人經常要載到林口長庚或部桃救醫，黑偉機械捐贈這輛救護車，配備自動體外心臟去顫器、心電圖系統、骨針、電子喉頭鏡等裝備，將可有效提升救護能量，造福大園鄉親。

黑偉機械公司捐贈340萬元救護車，市長鄭文燦（中）代表受贈感謝合影。記者曾增勳／攝影
黑偉機械公司捐贈340萬元救護車，市長鄭文燦（中）代表受贈感謝合影。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 救護車

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