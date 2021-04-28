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鄭文燦：慈湖已失政治意味 擬容納各縣市兩蔣雕像

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦出席促轉會「彼時影‧未來光」展覽。圖／桃園市文化局提供
桃園市長鄭文燦出席促轉會「彼時影‧未來光」展覽。圖／桃園市文化局提供

兩蔣銅像是否該移除？桃園市長鄭文燦今出席促轉會活動時表示，桃園兩蔣陵寢雖屬於中央事務，但桃園慈湖園區收了上百個蔣公塑像，現已失去政治意味，成為單純歷史遺留的一部分，市府積極推動慈湖夜景，舉辦夜間音樂會和水舞光雕活動，未來更研擬擴大容納來自各縣市的兩蔣雕像，打造成為生態旅遊勝地。

促轉會1月起陸續在全台推出「彼時影‧未來光」展覽，展出威權時期的歷史，促進社會對話。最後一站來到桃園中壢的壢景町，今日包括鄭文燦、促轉會主委楊翠、前民進黨主席許信良均出席。鄭文燦表示，壢景町是1977年「中壢事件」第一現場，當年群眾圍攻中壢分局，要求公平選舉，這次展覽選擇在此舉辦，顯得更有意義。

許信良表示，中壢事件發生時，他是桃園縣長當選人，了解且經歷所有過程，台灣以自由、開放、民主精神，建立全世界最民主的國家之一，是中壢事件的重要意義。楊翠表示，促轉會成立後，深知轉型正義最重要的是社會對話，因此自今年1月起陸續於台北、桃園、新竹、苗栗、台中、台南等10處巡迴展出，直面歷史的陰影。

「彼時影‧未來光」4月28日至5月4日，在壢景町A棟櫻花書院推出。展覽內容從何為轉型正義、戒嚴體制的介紹、威權對人權的侵害、如何面對真相及歷史等，輔以受難者文物等物件，帶領觀眾思考威權統治對社會及個人的影響。

促轉會在壢景町推出「彼時影‧未來光」展覽，包括促轉會主委楊翠、前民進黨主席許信良、桃園市長鄭文燦均出席活動。圖／桃園市文化局提供
促轉會在壢景町推出「彼時影‧未來光」展覽，包括促轉會主委楊翠、前民進黨主席許信良、桃園市長鄭文燦均出席活動。圖／桃園市文化局提供
促轉會在壢景町推出「彼時影‧未來光」展覽，展覽內容包括何為轉型正義、戒嚴體制的介紹、威權對人權的侵害、如何面對真相及歷史等。圖／桃園市文化局提供
促轉會在壢景町推出「彼時影‧未來光」展覽，展覽內容包括何為轉型正義、戒嚴體制的介紹、威權對人權的侵害、如何面對真相及歷史等。圖／桃園市文化局提供

促轉會 鄭文燦 楊翠 蔣中正

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