聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦：慈湖已失政治意味 擬容納各縣市兩蔣雕像
兩蔣銅像是否該移除？桃園市長鄭文燦今出席促轉會活動時表示，桃園兩蔣陵寢雖屬於中央事務，但桃園慈湖園區收了上百個蔣公塑像，現已失去政治意味，成為單純歷史遺留的一部分，市府積極推動慈湖夜景，舉辦夜間音樂會和水舞光雕活動，未來更研擬擴大容納來自各縣市的兩蔣雕像，打造成為生態旅遊勝地。
促轉會1月起陸續在全台推出「彼時影‧未來光」展覽，展出威權時期的歷史，促進社會對話。最後一站來到桃園中壢的壢景町，今日包括鄭文燦、促轉會主委楊翠、前民進黨主席許信良均出席。鄭文燦表示，壢景町是1977年「中壢事件」第一現場，當年群眾圍攻中壢分局，要求公平選舉，這次展覽選擇在此舉辦，顯得更有意義。
許信良表示，中壢事件發生時，他是桃園縣長當選人，了解且經歷所有過程，台灣以自由、開放、民主精神，建立全世界最民主的國家之一，是中壢事件的重要意義。楊翠表示，促轉會成立後，深知轉型正義最重要的是社會對話，因此自今年1月起陸續於台北、桃園、新竹、苗栗、台中、台南等10處巡迴展出，直面歷史的陰影。
「彼時影‧未來光」4月28日至5月4日，在壢景町A棟櫻花書院推出。展覽內容從何為轉型正義、戒嚴體制的介紹、威權對人權的侵害、如何面對真相及歷史等，輔以受難者文物等物件，帶領觀眾思考威權統治對社會及個人的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言