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桃捷15模範資深員工表揚 鄭文燦預告：疫情這2年會虧損

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（圖中）主持桃園捷運模範員工及資深員工表揚典禮，模範員工及資深員工15人獲頒獎狀、獎座及獎金1萬元。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（圖中）主持桃園捷運模範員工及資深員工表揚典禮，模範員工及資深員工15人獲頒獎狀、獎座及獎金1萬元。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午參加桃園捷運模範員工及資深員工表揚典禮，向模範員工12人及資深員工3人共15人，頒發獎狀獎座及獎金1萬元，鄭文燦表示，桃捷營運4年來表現非常好，去年疫情、機場封閉管制，運量下跌不到5萬人、累積虧損7.3億元，「這2年一定有虧損」，他會繼續支持桃捷。

五一勞動節前，桃捷公司選出今年模範員工12人、逾10年資深員工3人表揚，鄭文燦每人頒發獎狀、獎座及獎金1萬元，多位當選模範員工的父親、妻兒親自到場分享女兒、丈夫的榮耀，董事長劉坤億說，桃捷成立以來安全為第一優先考量，並建立優良組織文化，感謝員工的付出與奉獻。

鄭文燦表示，桃捷自2017年通車以來，營運4年創下好成績，營運高點達8萬人、旅客滿意度97%，準點率達99.8%，在軌道同業表現非常好，去年受疫情影響，搭乘旅客大幅減少，運量下跌不到5萬人，累積7.3億元虧損，他會繼續支持桃捷，將與交通部爭取中央政策造成的虧損，希望與中央拆帳分擔，補貼桃捷營運，具體方案將等新任交通部長上任拍板。

桃捷 鄭文燦 疫情

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