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助就業一臂之力 苗栗推低收、中低收入戶子女補助安親

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府強化低收入戶及中低收入戶有工作能力者就業，新推國小（含）以下子女課後輔導或安親補助，希望讓家長無後顧之憂。圖／本報資料照片
苗栗縣政府強化低收入戶及中低收入戶有工作能力者就業，新推國小（含）以下子女課後輔導或安親補助，希望讓家長無後顧之憂。圖／本報資料照片

苗栗縣政府鼓勵低收入戶及中低收入戶有工作能力者就業，新推國小（含）以下子女課後輔導或安親補助，希望讓家長無後顧之憂，且穩定就業後增加的收入一定範圍內，可免計入家庭總收入及家庭財產，期間最長3年，評估有必要者可延長1年，不影響原來低收、中低收入戶資格。

縣政府社會處低收入及中低收入戶個案管理發現，許多家長因擔心子女放學後，家中沒有人照顧，或是沒錢負擔送小孩課後輔導或安親班，以致想找工作卻步，社會處去年一整年，僅轉介1名家長成功就業，社會處因此評估，今年新推出低收入及中低收入戶子女補助課後輔導或安親班，掃除就業障礙。

社會處指出，低收入戶或中低收入戶有工作能力者，經縣府轉介就業服務，並成功就業，進入職場當月起3個月內，可向戶籍所在地鄉鎮市公所申請，戶內國小以下子女在立案機構或安親業者，接受課後輔導或安親服務者，縣府審核通過後，每人每月最多補助3000元，最高補助6個月。

縣府希望透過補助，強化低收入戶或中低收入戶有工作能力者的工作意願，進一步可以脫貧，但家長於進入職場前，小學以下子女如已接受課後輔導、安親者，則不予補助，洽詢窗口037-559667。

低收入戶 安親班

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