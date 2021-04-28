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竹南中山168青創基地揭牌 首波特展呈現「女力大爆發」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府鼓勵青年返鄉創業並合作將台鐵竹南站旁的舊倉庫打造成「中山168青年創業基地」，上午熱鬧揭牌，5名來自不同領域的女性藝術、文創家進駐，攜手推出「解憂鐘錶店」等特展，以特色文創為老倉庫注入活力，也展現「青創女力大爆發」，中山168是繼「勝興365」後，第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委徐志榮、竹南鎮長方進興及縣議員、地方人士多人出席揭牌典禮並表達對在地青年的關心，基地啟用後率先推出的特展，將持續展至9月底。

勞青處長彭德俊表示，縣府與苗栗小松菸合作成立中山168青創基地，率先以「時間」為主題推出相關特展，進駐的青年藝術家以鐘錶零件為材料，共同創作大型藝術作品，希望引領旅人帶走屬於自己的時間，感受苗栗文創藝術的底蘊；中山168由徐嘉明、莊雅婷夫妻承租改造，強化建築結構後重新出發，除作交流平台，也增加展現工藝與藝術的舞台，盼達到推動地方發展、再造新風貌的創生願景。

彭德俊指出，首波展出集合了5位不同領域的藝術文創品牌及青年，包括莊雅婷「解憂鐘錶店」、郭恕榮「yoko_iroiro刺繡藝術」、何沛蓉「厚日工作室」、許玄淳「你畫」藝術創作工作室、涂郁旋「旋轉陶器 」，她們都是苗栗優秀女性藝術文創家，作品各具特色。

徐耀昌表示，竹南地區人才濟濟，有許多富含創意的工藝人才，期許基地成為竹南的文創與藝術交流平台，引領更多元的文創藝術交流，基地負責人徐嘉明傳承上代鐘錶生意，融入青年創意與敬意，不但留住許多老客戶美好的回憶，更聚集志同道合的年輕人打造「苗栗小松菸」青創場域，希望大家都能充分展現創意並實現夢想。

苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌，率先由5位女性藝術、文創工作者連袂推出特展。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣第2座由縣府與在地青年合作成立的青創基地「中山168」上午歡喜揭牌，率先由5位女性藝術、文創工作者連袂推出特展。圖／苗栗縣政府提供

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