遠東巨城購物中心慶10歲 贊助KGB舞團參加國際賽

Big City遠東巨城購物中心自2012年4月開幕以來串連新竹地區生活、時尚、美食、娛樂，卓越商業營運模式帶動業績逐年成長，今天舉辦10歲生日慶，由全員高喊「巨城10年 10分感謝」，感謝消費者支持，並預告獨家優惠開跑，除與聯合信用卡中心合作，攜手新竹國賓大飯店、燦坤3C、歐客佬咖啡農場及大樹連鎖藥局等，超過125個商家大玩商圈集字贈好禮，全館指定樓層消費滿千送百，再加碼單筆滿額兌換精美限量「巨城10年紀念拼圖」。

遠東巨城購物中心指出，10年來巨城營運管理不斷提升與優化，全台百貨購物中心當中排名第七，開幕至今累積來客數1.2億，汽機車停車數共超過4200萬輛，接駁車搭乘逾1100萬人次。

堅持高績效、體驗式行銷與商品多元等三大原則，現已近700個品牌，200個大型特色專櫃，累計全台超過1000家各式話題快閃店家爭相進駐（以上各項數據皆含遠東SOGO百貨）。並善用空間、人潮、便利、安全優勢，舉辦近3000場各類型活動，其中550場公益相關活動，逾260個團體受惠。

遠東巨城購物中心長期支持在地藝術表演發展，多次資助KGB舞團舉辦街舞賽並參加國際大賽拿下優異成績，去年贊助舉辦2024巴黎奧運霹靂舞國手選拔積分賽，更催生在地新竹國手取得前進奧運資格。

今年活動由Big City同仁與KGB舞團聯手飆舞揭開活動序幕，並贊助KGB舞團30萬元支持續辦積分賽及未來選手參加國際賽的經費，以實際行動力挺青年逐夢。