影／採草莓喝咖啡 大千與青農為照顧者譜田園交響曲

大千慈善事業基金會與苗栗在地店家、青農上午舉辦「家庭照顧者X苗栗青農」 讓心喘息採果樂活動，邀家庭照顧者及被照顧者一起走出戶外，享受採草莓、喝咖啡、吃美食、聽音樂的悠閒時光，藉此讓他們紓解身心壓力，參加者在溫室採高架草莓，坐輪椅也能體驗；苗栗縣統計約有2萬名失能者，但推估其中有6000人尚未進入長照體系、喘息照顧等服務，長照中心期盼各項支持服務未來能更深入村里各角落。

大千基金會董事長徐千剛表示，家庭照顧者每天面對沉重壓力及辛勞，緊繃情緒如不適度放鬆，對身心是很大傷害，基金會配合政府長照2.0，與縣府合作提供民眾各項家庭照顧者支持服務項目，包括諮詢服務、照顧技巧訓練及指導、情緒支持的紓壓、團體支持、心理協談、電話及家訪關懷等，希望紓解照顧壓力。

上午活動與苗栗市英才路「David House咖啡屋」及「禾心無毒草莓園」合作，農場溫室空間有寬敞走道及高架栽培的草莓，輪椅也可順利進出，貼心設計讓現場行動不便的長輩開心採草莓，大家還手作玉米育苗，感受平日難得享有的時光。

青年代表林志學指出，在店家收益前，他們更在乎社會責任，很高興能參與這麼有意義的活動，透過一杯咖啡飄香及採草莓的溫度，盡一分社會責任。

苗栗縣長照中心照護服務課長劉玉婷表示，苗栗縣統計約2萬名失能者，扣除接受長照服務、入住機構、外籍看護照料者，推估社區內還有6000人由家人獨自照護，這些照顧者可能不知道或不願意，以致未接受各項資源協助， 希望能藉各項宣導讓更多家庭照顧者獲協助，改善及紓解壓力，縣內目前家庭照顧資源有家庭資源中心1處、家庭支持服務據點6處，還有10家社區的照護小館都可利用。