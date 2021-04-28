竹市表揚寄養媽媽 曾照顧被虐瘦弱小兄弟溫柔呵護養胖

新竹市府將在本周日表揚189名模範母親，市長林智堅今與67歲「寄養媽媽」郭錦珠、58歲「新住民媽媽」陳氏翠雲對談；郭錦珠擔任寄養媽媽20年，照顧超過30名孩童，曾有對小兄弟受虐，兩三天只分食一塊麵包骨瘦如柴，在他呵護下才重拾對人信任；陳氏翠雲來自越南，她以英文、中文、柬埔寨語優勢，帶著女兒擔任多機構志工，幫助許多新住民更融入台灣。

郭錦珠是家庭主婦，育有一男一女，因女兒想念鄰居家的寄養童，才投入寄養家庭服務，2001年是她第一次照顧寄養童，是一對受虐兄弟，兩人身材極其瘦弱，從外表根本看不出是7歲、4歲孩子。

郭錦珠說，小兄弟在原生家庭被鎖在房間裡，每兩三天才分食一個小麵包，兩人剛來時常盯著餐桌飯菜，反覆確認「這個可以吃嗎？」，吃飯時，兄弟倆更是狼吞虎嚥，常吃到吐出來，又繼續吃。為建立起孩子信任感，她不限制兩人食量，兄弟持續暴飲暴食1個月後，才了解每天都有食物，揮別陰影。

郭錦珠回憶，還有一對被檢定為智能不足的姊弟讓她印象深刻，當時她見兩人僅3、4歲，便帶著他們每天去早療課程，還自創認知課程，帶孩子們去菜市場認識各種蔬果、去公園玩遊戲，更輪流「當班長」學習生活常規。

郭錦珠說，經過多年學習，姊弟上國小時經檢定已不具身障資格，當下「比中樂透還開心」。不過，兩人因不具身障身分，依規定必須回到機構安置，讓她哭了好幾回，如今姊弟都已大學畢業，每年過年過節還一起相聚。

今年唯一獲獎的新住民媽媽陳氏翠雲擅長英文、中文、越南文、柬埔寨文，在衛生所、警察局及移民署擔任通譯人員，更在新住民家庭服務中心擔任志工，她是外籍配偶們最佳支柱。

陳氏翠雲說，她是越南人，當年越南剛開放，急需導遊、櫃台人員，她自學英文、中文，高中畢業就先就業，之後更考上大學主修經濟、財經類別，與台商丈夫結婚後，改定居柬埔寨，她也因此學習柬埔寨語。

回台後，她見女兒難以適應台灣，更少有朋友，沒社交活動，她便帶著女兒以語言優勢，到各處擔任志工，不僅幫助新住民，更是結交朋友。