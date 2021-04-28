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竹市水源國小創校44年最大規模改造 活動中心今動土

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
經市府規畫，決定新建2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間。新竹市府提供
經市府規畫，決定新建2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間。新竹市府提供

新竹市農村小校水源國小自1977年創校以來無大型風雨活動空間，集會、各項體育活動常受限，經市府規畫，決定新建2層樓的多功能活動中心，含舞台、球場、半戶外展演空間、教室3間，設計上為延續原本農村生態樣貌與環境特色，特別維持一樓平面的穿透與串聯性，今舉行動土典禮，後續也將啟動操場、共融遊戲場、前庭圓環周邊整建。

教育處代理處長沈靜濤指出，水源國小位於新竹市水源保護地，在市區邊緣維持小型農村景觀，水源國小校本課程以生態起家，卻無大型風雨活動空間，經市府規畫，獲中央補助核定 6095萬元，將新建2層樓的多功能活動中心。

建築師將新建活動中心量體抬升，讓地面層留出一處有遮蔭的多用途空間，連結原有的校園籃球場與操場，串聯小學遊戲場及幼兒園遊戲場，改善原有封閉性，同時能達到空調節能與空氣自然對流的特性。

沈靜濤表示，水源國小整體規畫暨新建校舍工程由魏子鈞建築師事務所設計，該團隊設計充滿創意，首次參與竹市新校園運動工程，透過建築與教育現場的專業對話，重新梳理校園紋理，除了新建活動中心，更將進行共融遊戲場整建及前庭圓環周邊景觀等設施的整建規畫，並攜手具豐富興建學校工程經驗的冠洲營造股份公司共同完成。

水源國小校長何信煒表示，期盼有了活動中心，之後就不用面對苦無遮風避雨的上課窘境，也可以讓學校引以為傲的國樂團以及各項藝術表演，有了一個更棒的展演空間。

活動中心與校園整體規畫模擬圖。模擬圖／新竹市府提供
活動中心與校園整體規畫模擬圖。模擬圖／新竹市府提供

建築 新竹

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