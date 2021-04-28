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竹縣頭前溪北岸高灘地 親子共融式遊戲場明年10月完成

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府將打造頭前溪北岸高灘地為親子運動休憩綠帶，縣長楊文科（右二）率領縣府團隊現地視察。記者陳斯穎／攝影
縣府將打造頭前溪北岸高灘地為親子運動休憩綠帶，縣長楊文科（右二）率領縣府團隊現地視察。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市興隆路堤防為民眾的重要休憩地點，為提升休閒環境品質，縣府在興隆路河堤種植櫻花等樹木，並結合堤外高灘地，規畫親子共融式遊戲場、狗狗公園、兒童單車場、綜合球場等，目前部分綠地已整理完成，今年底將設計發包施工，最快明年10月前可完工，提供縣民舒適完善的運動休憩場域。

縣長楊文科表示，頭前溪堤河堤部份，已由農業處種植大量櫻花樹木等植栽，打造迎賓花海大道，縣府也整體規畫堤外高灘地，西起台1線頭前溪橋，東至經國大橋為止，總面積約32公頃，分別在頭前溪前橋和台鐵橋之間及國道1號橋下，規畫A、B兩處設施集中區。

A區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園；B區則設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。縣府團隊也在跨堤設施上投入巧思，特地設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，把單純跨堤功能的死板設施，轉為大人孩子都喜歡的活動場域，希望盡可能貼近民眾休憩和運動的真實需求。

除了集中設施區外，高灘地也規畫了大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，期盼打造出一條大型生態綠帶；初步以兩處集中設施區為先期計畫，環保局將盡速設計發包，趕在年底施工，明年10月完成，親水區、人工溼地等則在後期計畫接續執行。

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