影／寶二水庫今早人工增雨 集水區累積雨量0.7毫米

新竹地區在今天上午7點過後陸續降雨，寶山及寶二水庫集水區同樣出現降雨情形，為此水利署北區水資源局也在今天上午9點於寶二水庫實施人工增雨，截至中午前，水庫集水區累積雨量已有0.7毫米，雖無法立即緩解旱情，但仍不無小補。

寶山水庫在今天上午蓄水率僅剩13.2%，蓄水量更僅剩66萬立方公尺，而寶二水庫情況則更加吃緊，蓄水率僅剩4.6%、蓄水量143萬立方公尺，水位距離呆水位不到6公尺，水利署更隨時準備進行呆水位緊急抽水。

所幸昨天午後新竹山區的午後降雨，使得寶山及寶二水庫上游累積雨量有約4.7毫米，因此預期上游的上坪溪攔河堰，流量應該會持續增加，緩解水庫水位下降的速度，配合從今早鋒面帶來的雨勢，水利署就預期入流量會逐漸增加。