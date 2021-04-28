陳情交通違規案件3個月521件 苗栗火車站人行道最熱點

苗栗縣警察交通隊統計今年1到3月民眾陳情交通違規案521件，最熱的是違規停車，地點則是苗栗火車站東、西站人行道，警方提醒注意，小心荷包失血。

交通隊指出， 苗栗縣民眾陳情案件管道，就有各類首長信箱電子郵件、1999縣民服務熱線，及「苗府一家親」臉書等管道，內容多以違規停車、違規設攤、道路障礙、危險駕車，及一般交通違規案件居多，今年1到3月就有521件。

統計分析陳情方式，以各類首長信箱電子郵件321件居多，1999縣民服務熱線186件次之，其中陳情違規停車最多、道路障礙、違規設攤次之、一般違規建議加強取締再次之，經分析轄內易重複陳情交通違規熱點，分別是苗栗火車站東、西站人行道、英才夜市周邊道路、苗栗市金鳳街、銅鑼鄉中正路、竹南鎮民族街、頭份市中央路、頭份市信東路、頭份市建國路二段、苑裡鎮為公路、和平路與大同路、台1線通霄段等。

縣警局表示，警方將持續滾動式檢討分析民眾陳情交通違規路段、地點，並加強各項執法作為，且結合當地里長、民力張貼警語，超前提醒用路人遵守交通規則勿違規，可有效防制交通事故發生，確保用路人安全。