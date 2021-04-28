苗栗清晨開始降細雨 水庫施放人工增雨焰劑

鋒面接近，苗栗今天清晨開始降下微微細雨，明德水庫工作站配合經濟部水利署，上午9時與石門、寶二、永和山、鯉魚潭等水庫，同步進行人工增雨，希望提高集水區的降雨量。

根據經濟部水利署水情監測統計資料，苗栗縣永和山水庫目前蓄水率僅4.6%、有效蓄水量為137萬噸，明德水庫9.1%、110萬噸，鯉魚潭水庫5.3%、604萬噸，與昨天相比，並無明顯進帳，趁著這波鋒面逐漸接近，水利署把握機會，通報桃竹苗及中部地區水庫，進行人工增雨作業。

不過，截至上午，苗栗地區只降下毛毛細雨，不見大雨來臨，對於水庫旱象而言，只有滋潤大地的功能，沒有明顯助益，只能希望中午過後，雲系移入中部地區，在集水區能夠降下大雨；苗栗縣消防局則提醒民眾，山區土質鬆軟、氣候多變，除非必要應避免前往入山，以確保安全。