石門水庫薑母島開山路29日會勘 眼前先提水路改善建議

石門水庫薑母島居民因為水庫枯水期，水位嚴重下降，碼頭聯外交通困難，桃園市政府和北區水資源局等單位同意從島後方開闢山路，方便居民進出，但是開路緩不濟急，眼前聯外交通問題還是沒解決，迫在眉梢。

市議員陳治文昨天下午邀集市政府相關單位，和薑母島居民對話，副市長高安邦、北水局人員也到場，經過討論後作出以下決議：

一、薑母島聯外交通目前仍以水路為主，市政府工務局要提供水路通行改善建議，如有需要浮橋可洽體育局商借，或由市政府災害準備金添購支應。

二、農損向大溪區公所申請，漁損請向農業局申請。

三、原民局4月29日辦理聯外道路會勘，並邀薑母島居民、林務局及市政府相關局處履勘，確認道路線型、避車道及坡度灣道改善。