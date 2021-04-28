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石門水庫薑母島開山路29日會勘 眼前先提水路改善建議

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園副市長高安邦宣布重啟薑母島跨水庫吊橋環評。圖／桃園市議員陳治文提供
桃園副市長高安邦宣布重啟薑母島跨水庫吊橋環評。圖／桃園市議員陳治文提供

石門水庫薑母島居民因為水庫枯水期，水位嚴重下降，碼頭聯外交通困難，桃園市政府和北區水資源局等單位同意從島後方開闢山路，方便居民進出，但是開路緩不濟急，眼前聯外交通問題還是沒解決，迫在眉梢。

市議員陳治文昨天下午邀集市政府相關單位，和薑母島居民對話，副市長高安邦、北水局人員也到場，經過討論後作出以下決議：

一、薑母島聯外交通目前仍以水路為主，市政府工務局要提供水路通行改善建議，如有需要浮橋可洽體育局商借，或由市政府災害準備金添購支應。

二、農損向大溪區公所申請，漁損請向農業局申請。

三、原民局4月29日辦理聯外道路會勘，並邀薑母島居民、林務局及市政府相關局處履勘，確認道路線型、避車道及坡度灣道改善。

四、請重新評估興建吊橋聯外道路可行及重提環境影響評估申請案。

民眾發言強調住薑母島交通真的需要大幅改善，給他們一條平安的路出門、回家。圖／桃園市議員陳治文提供
民眾發言強調住薑母島交通真的需要大幅改善，給他們一條平安的路出門、回家。圖／桃園市議員陳治文提供
石門水庫水位下降不到216公尺，交通成一大問題。圖／桃園市議員陳治文提供
石門水庫水位下降不到216公尺，交通成一大問題。圖／桃園市議員陳治文提供

石門水庫 碼頭 吊橋

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