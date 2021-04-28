聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門水庫薑母島開山路29日會勘 眼前先提水路改善建議
石門水庫薑母島居民因為水庫枯水期，水位嚴重下降，碼頭聯外交通困難，桃園市政府和北區水資源局等單位同意從島後方開闢山路，方便居民進出，但是開路緩不濟急，眼前聯外交通問題還是沒解決，迫在眉梢。
市議員陳治文昨天下午邀集市政府相關單位，和薑母島居民對話，副市長高安邦、北水局人員也到場，經過討論後作出以下決議：
一、薑母島聯外交通目前仍以水路為主，市政府工務局要提供水路通行改善建議，如有需要浮橋可洽體育局商借，或由市政府災害準備金添購支應。
二、農損向大溪區公所申請，漁損請向農業局申請。
三、原民局4月29日辦理聯外道路會勘，並邀薑母島居民、林務局及市政府相關局處履勘，確認道路線型、避車道及坡度灣道改善。
四、請重新評估興建吊橋聯外道路可行及重提環境影響評估申請案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言