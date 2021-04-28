5月報稅季 竹市府後街變身機車停車區

5月報稅季將至，民眾要陸續申報繳納所得稅及房屋稅，期間新竹市中央路稅務大樓周邊總是湧入大量車潮，為有效疏解機車停放問題及因應勞動節調整放假，市府規畫府後街為臨時機車停車區，管制期間自4月30日至5月31日，除機車及行人可通行外，其餘車輛皆禁止通行，要報稅的民眾請多加留意。

府後街臨時機車停車區位於中央路至中正路96巷間，管制期間每週一至週五早上8點至晚上6點，僅供機車與行人通行，禁止汽車通行。稅務局周邊中正路96巷、中正路、文化街及府後街也有機車停車格，報稅民眾可多加使用。

國稅局新竹分局表示，以往年度登入報稅系統須使用讀卡機讀取自然人憑證或健保卡作為身分認證方式，今年新增免讀卡機的「行動電話認證」查調所得與扣除額服務。另所得簡單的民眾，免下載APP即可使用手機連結報稅網站，直接以「手機報稅」一機到底快速完成報稅，省時又方便。

稅務局指出，鼓勵民眾善加利用線上報稅，省時又省力，只要利用手機裝置搜尋「財政部電子申報繳稅服務網」點選綜合所得稅結算申報「手機版」，於身分驗證成功後即可進行申報及繳稅作業，在建立身分基本資料後，依查詢所得及扣除額資料（不提供編輯功能）以應退補稅額登錄退稅或繳稅方式，點按「申報上傳」即完成申報，但採用手機報稅後，如要更正申報資料，則須改用電腦裝置（桌機、筆電及平板）進行更正申報。另外，目前外僑納稅人尚非可適用的對象，建議採用電腦裝置進行網路報稅。