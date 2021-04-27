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枯水期桃園溪魚也遭殃 困淺水區死亡量增加

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市龍潭區聖亭路二板橋下的溪魚被困在淺水區。圖／徐玉樹議員提供
桃園市龍潭區聖亭路二板橋下的溪魚被困在淺水區。圖／徐玉樹議員提供

桃園市龍潭區聖亭路二板橋（老街溪上游、聖亭路信義街口）、虹橋（土地公廟）、國麒橋下因水量減少，魚群陸續死亡，市議員徐玉樹請環保局人員追查是汙染或水量減少緣故，稽查人員用儀器檢測，初步顯示溪水沒汙染，但是含氧值低於4，正常值為5、6，因此魚群很難存活。

民眾盼趕快下雨或市政府想辦法，否則魚死亡數量迅速增加，溪水變得臭味難耐。不過水務局眼前只能幫忙清理死魚，民眾建議蓋臨時水池也被認為行不通。

徐玉樹議員在臉書發布消息後，網友和鄉親紛紛留言，包括新竹縣竹東中興路也是同樣情況，龍潭上燈潭橋這邊也死一片。網友還説因為水流不大加上天氣炎熱，所以水氧低，試試看用大型抽水機，抽溪裡的水，迴沖製造水流。

也有鄉親提議把魚移到大池，給牠們一個好的生活空間，徐玉樹說整條河川魚數量很大，捕撈有些困難，而且有些魚帶有一些病菌，放入大池恐怕有傳染的風險；不過徐玉樹認為，倒可以從龍潭大池抽一小部分水到溪裡，增加水量和稀釋髒水，同時提高含氧量，提高魚的存活率，等下雨時就能分散游往其他水域。

民眾也反映，今天看見虹橋土地公前的溪裡大量魚死亡，沿河都聞到惡臭味，飄挺遠的，經過橋上停一下就受不了；國麒橋也一樣，一個月前就發現有死魚，到現在可能數百尾。

環保局表示，河川由水務局主管，如果是埤塘就有農田水利署管轄，龍潭出現死魚初步了解，和水中含氧量降低，魚困在淺水區出不去有關，水務局日前清理其中一條溪水的死魚，由環保局支援把死魚送焚化爐處置，避免造成惡臭影響環境品質。

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