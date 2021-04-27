桃園中路四號社宅預計2022年完工 5大社福設施同時啟用

桃園中路四號社會住宅預計2022年6月完工、11月入住，總計將提供3棟共350戶，今天由桃園市長鄭文燦主持上樑典禮。住宅發展處長莊敬權指出，中路四號社宅最特別的地方在於，裡頭有5大社福設施將同時啟用，包括公托中心、幼兒園、市民活動中心、社區關懷據點及青創中心，提供市民更全面性照顧與服務。

桃園市府自辦興建規畫有30處基地，3處已完工、11處工程興建中、12處已啟動未動工、4處仍在規畫籌備，其中中路一號、蘆竹二號、八德三號今年也會完工。市府興建30處共8000戶，再加上中央興建12處共4000戶，總共會有1萬2000戶。

中路四號社宅緊鄰中路一號及中路三號社宅，且對面就是司法園區，鄰近國道二號，交通非常便利，最重要的是中路地區社福空間集中設置在中路四號社宅，將與中路四號社宅同時啟用。

莊敬權說，5大社福設施涵蓋143坪的公托中心，將提供給社會局，讓0至2歲的孩子能再2022年9月受理申請，而266坪的非營利幼兒園則會請教育局提供給3至6歲嬰幼兒完善照顧，預計將可收120人。另還有100坪的市民活動中心及社區關懷據點，還有70坪的青創中心，可用來協助青年創業。

莊敬權表示，中路四號社宅預計會有4店鋪、10戶出租辦公室，其中6戶由社會局家庭照顧者支持據點、第二區居家托育服務中心、收出養資源整合服務中心及家防中心進駐，提供市民從幼到老全年齡層的社福設施。先前接獲不少婦女反映，社區的資源回收室常設在陰暗角落，讓人心生恐懼，莊說，為此這次採用落地玻璃，更加開放通透，增加婦女安心感。