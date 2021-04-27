攸關好幾億的農作收成 苗栗公館五穀宮5月1日祈雨法會

台灣遭逢56年來最大乾旱，苗栗縣公館五穀宮管理委員會主委劉學耆日前擲筊請示五穀大帝，決定5月1日辦理祈雨法會，當天上午8點到下午4點誦經祈福，希望早日天降甘霖，參加法會人員4月30日、5月1日吃齋，公館鄉一般民眾並沒有強制性。

苗栗縣水情嚴峻，後龍溪灌區的公館鄉稻子、芋頭及紅棗等作物，都受到乾旱影響，公館鄉農會理事長林乾銘、常務監事江建溪、總幹事古雪雲，有感於農民已經盡力，但巧婦難為無米之炊，如果能有適當的降雨，「攸關好幾個億的收成」，4月19日偕同公館鄉長曾美露、鄉民代表會主席劉冠霆、副主席湛炎慶等人，準備牲禮到五穀宮祈雨。

曾美露擲筊，結果連兩次笑杯，改由比較熟悉神明事的劉學耆擲筊，他與五穀大帝溝通，一擲聖筊獲恩准，由五穀宮辦理祈雨法會，五穀宮選定5月1日，今天發出邀請函，請縣政府、農田水利署苗栗管理處及農會等各界人員參加，祈求天降甘霖。