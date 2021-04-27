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攸關好幾億的農作收成 苗栗公館五穀宮5月1日祈雨法會

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館五穀宮5月1日將辦理「祈雨法會」，祈求天降甘霖。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館五穀宮5月1日將辦理「祈雨法會」，祈求天降甘霖。記者范榮達／攝影

台灣遭逢56年來最大乾旱，苗栗縣公館五穀宮管理委員會主委劉學耆日前擲筊請示五穀大帝，決定5月1日辦理祈雨法會，當天上午8點到下午4點誦經祈福，希望早日天降甘霖，參加法會人員4月30日、5月1日吃齋，公館鄉一般民眾並沒有強制性。

苗栗縣水情嚴峻，後龍溪灌區的公館鄉稻子、芋頭及紅棗等作物，都受到乾旱影響，公館鄉農會理事長林乾銘、常務監事江建溪、總幹事古雪雲，有感於農民已經盡力，但巧婦難為無米之炊，如果能有適當的降雨，「攸關好幾個億的收成」，4月19日偕同公館鄉長曾美露、鄉民代表會主席劉冠霆、副主席湛炎慶等人，準備牲禮到五穀宮祈雨。

曾美露擲筊，結果連兩次笑杯，改由比較熟悉神明事的劉學耆擲筊，他與五穀大帝溝通，一擲聖筊獲恩准，由五穀宮辦理祈雨法會，五穀宮選定5月1日，今天發出邀請函，請縣政府、農田水利署苗栗管理處及農會等各界人員參加，祈求天降甘霖。

苗栗地區25日及今天雖有降細雨，但對3大水庫沒有助益，水位還是持續下降，根據水利署即時水情，永和山水庫、鯉魚潭水庫都已亮紅燈，有效蓄水量分別138.79、584.66萬噸，供水剩餘26天、17天，明德水庫有效蓄水量111.77萬噸，供水剩餘60天以上。

苗栗縣公館鄉的芋頭田旱象畢露，鄉農會3巨頭憂心再不下雨，將會影響收成。圖／古雪雲提供
苗栗縣公館鄉的芋頭田旱象畢露，鄉農會3巨頭憂心再不下雨，將會影響收成。圖／古雪雲提供

水庫 法會 農會

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