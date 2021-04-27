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影／轉角遇見美麗 南庄花卉節打出苗栗品牌台灣驕傲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。圖／參山國家風景區管理處提供
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。圖／參山國家風景區管理處提供

苗栗縣南庄鄉季節限定，滿山油桐花與街頭、觀光產業園區繡球花爭艷，參山國家風景區管理處連3年主辦花卉節，轉個彎可以看見美麗，參山處要打出苗栗品牌、台灣驕傲，媲美歐洲阿爾卑斯山浪漫小鎮，讓世界看見國際慢城及南庄花卉。

今年南庄花卉節5月1日起1個月，參山處代理處長曹忠猷、水土保持局台中分局副分局長林宏鳴、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦，及立委徐志榮太太王慧珍等人今天在南庄遊客中心啟動，曹忠猷引用旅遊作家劉克襄眼中的南庄「慢城中的慢城，小鎮中的小鎮」開場。

曹忠猷表示，南庄花卉節是參山處、苗栗的驕傲，連3年舉辦打出品牌，媲美歐洲浪漫小鎮，參山處將與客委會、原民會、水保局、林務局跨部會合作，結合縣府、南庄鄉公所及在地產業共同打拚，打造台灣驕傲，疫情過後推向國際，讓世介都看見。

參山處指出，南庄花卉節活動5月1日起1個月，3名國際知名藝術家林惠理、楊海茜、曾俞瑄，分別在遊客中心、南江水岸公園、老街情人巷，創作「花想彩現」、「繁花足跡」，及「與竹共舞花道間」花卉裝置藝術， 同時與在地社區居民共創20處花卉亮點，巷弄間轉個彎可以遇見美麗。

此外， 每個周末舉辦花卉系列活動，規畫5月1日「花卉餐桌音樂會」，2、8、9日「擴香小盆栽」，15、16日「乾花香氛蠟燭」 ，22、23日「天然植物客家藍染」，29日「花朝月夕」餐桌饗宴，共5大主題體驗活動與報名資訊，至2021南庄花卉節活動網站查詢。

苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。記者范榮達／攝影
苗栗縣南庄花卉節5月1日起1個月，轉個彎可以遇見美麗。記者范榮達／攝影

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