親子藝術校園巡演開跑 精彩表演席捲中壢23所國小

2021桃園市中壢區親子藝術校園巡演活動將於29日展開，全區23所學校都有演出，活動將由如果兒童劇團領軍，並結合狂美交響管樂團、風雅頌古箏樂團、盛保羅魔幻劇團、Kiss Me親一下劇團與抓馬合作社劇團等6個優質團體聯合演出，讓親子輕鬆觀賞藝文表演。

親子藝術校園巡演是中壢區每年親子期待的大活動，中壢區區長鄭詩鈿與如果兒童劇團團長趙自強，今上午在中壢區公所宣布活動開跑。今年一共規畫7組劇目，其中如果兒童劇團除了演出互動熱鬧喜劇「番茄大戰」，也分別與狂美交響管樂團、風雅頌古箏樂團合作，將優美的音樂和兒童戲劇結合，創造出新風味。

另外，Kiss Me親一下劇團的表演改編自伊索寓言和格林童話，抓馬合作社劇團的「是誰在敲門」還有劇情翻轉，讓觀眾驚喜之餘也感受不同的意義。而知名魔術團體「盛保羅魔幻劇團」則會帶來精彩的互動魔術。