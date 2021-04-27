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解決光明商圈車位難找問題 竹北新建文田橋6月底完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為改善光明商圈的停車問題，竹北市公所爭取興建文田橋陸橋及周邊道路改善工程，目前進度已超過一半。記者陳斯穎／攝影
為改善光明商圈的停車問題，竹北市公所爭取興建文田橋陸橋及周邊道路改善工程，目前進度已超過一半。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市光明商圈美食雲集，用餐時間車位難找，加上往光明商圈過去僅有縣政九路的路橋可行，為改善光明商圈的停車問題，竹北市公所爭取興建文田橋陸橋及周邊道路改善工程，目前進度已超過一半，預計6月底可如期完工。

竹北市公所表示，為了將光明商圈的車流引導到縣治區停車，公所提出新建文田橋跨越豆子埔溪，連接文田街與縣政五街，此計畫在2017年便獲中央核定經費，但縣府擔心車流引進縣治區，會造成交通壅塞，且附近的家畜疾病防治所需配合退縮，計畫便擱置；竹北市公所爭取保留預算，直到去年縣府再次現勘，並協調家畜所退縮機關空間，加上變更設計解決路沖疑慮，文田橋新建案去年5月終於順利動工。

竹北市公所指出，「文田橋新建暨週邊道路改善工程」總經費9405萬元，公所自籌1800多萬、營建署補助款7500多萬，新建的文田橋設計採曲橋型式跨溪，規畫13米寬雙向車道，東側規畫人行道及綠帶，跨徑42.5公尺。

文田街人行道施工以單側進行完成後，再接續施作對向人行道，避免造成用路人與車爭道，施工期間，因佔用道路導致路幅縮減，住家及店面門口也預留通道方便通行，目前工程進度已超過一半，預計6月底完工。

竹北市公所說，文田橋完工後可疏導及分流光明一路、光明六路、縣政二路、縣政九路及文平路通過性車流，紓解光明一路美食街停車不易的問題，也讓民眾到縣政府洽公更方便。

家畜疾病防治所配合「文田橋新建暨週邊道路改善工程」，退縮機關空間。記者陳斯穎／攝影
家畜疾病防治所配合「文田橋新建暨週邊道路改善工程」，退縮機關空間。記者陳斯穎／攝影

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