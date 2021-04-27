桃園航空城公司虧損累累醜聞頻傳 藍綠議員砲火猛批

桃園市議會今天上午進行定期會，藍綠市議員針對桃園航空城公司質詢砲聲隆隆，市議員批評，航空城公司成立在桃園航空城計畫核定之前，10多年來已虧損1.8億元，沒有業務、沒有績效，22人有19個官，亞洲矽谷創新研發中心招標一再流標，又爆發張姓前副總上班時間酒後露鳥、性騷擾醜聞，市議員直言「航空城公司不必提前10幾年成立」。

桃園市航空城公司董事長陳錫禎、總經理許又銘表示，該公司將在今年11月航空城計畫區段徵收開發後，配合市政府開發，將產專區土地交給該公司進行招商後，屆時會有市政府作業收入，可望會有盈餘，另亞洲矽谷中心流標4次廢標1次，預定下月招標、7月決標，並每年向中央爭取前瞻計畫經費。

針對市議員黃敬平、黃婉如、謝美英多人質詢張姓前副總醜聞，陳錫禎和總經理許又銘表示「沒聽說、沒接到檢舉」。市議員要求市政府政風處調查醜聞，許又銘表示，張姓前副總因個人生涯規畫離職，該公司後續將依市議員要求提供監視器、錄影帶、進行內部調查。

市議員批評，航空城公司22人竟有19個官，只有3個兵，董事長、總經理及幹部薪資太高。游吾和表示，桃園航空城公司2000年成立、航空城計畫才核定，成立以來虧損1.8億元，究竟要如何填補，政府對航空城徵收戶苛刻，卻護航航空城公司，航空城公司不必提前10幾年成立。