九千萬修六燃廠 竹市周末辦「大煙囪－生活味」成果展

日本海軍第六燃料廠新竹支廠為台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，新竹市府爭取文化部再造歷史現場專案計畫，投入近9千萬元，目前已完成大煙囪廠房先期規畫、保溫基地6棟眷舍簡易修繕及在地文化團隊進駐，第一期廠房本體結構補強工程也在進行中，本周六起將舉辦「大煙囪－生活味」保溫計畫成果展，展期一個月，將有文史展、裝置藝術、市集及眷村料理。

新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」於1943年設立，是台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，其中60公尺高的大煙囪廠房基地前身為緊急發電廠，現已成醒目地標。戰後廠房作為眷戶居住使用，形成「屋中有屋」與「空中樓閣」，見證大時代下眷村居民克難式的生活樣態。

文化局指出，六燃廠大煙囪廠房區基地約1公頃，已陸續完成廠房基地修復再利用、全區先期規畫案等，目前正進行第一期的廠房本體結構補強工程，為配合霜毛蝙蝠每年4至9月棲季，修復工程盡量以低噪音、低干擾方式進行，先行拆除北向施工架、防塵網，營造良善的蝙蝠生活環境，同時也積極爭取文化部「再造歷史現場2.0專案計畫」補助，以進行未來第二期修復工程。

「大煙囪－生活味」保溫計畫成果展以台灣食農文化為底蘊，融入在地眷村飲食特色，呈現獨特的「煙囪下的饞味」，期間除有大煙囪生活市集及綠市集外，也邀請豐功里社區發展協會的眷村媽媽與綠細胞廚房一同做菜，還有大煙囪香草學堂、蝙蝠保母工作坊以及立體書、手捏土等手作工作坊、大煙囪導覽活動、六燃相關文史及「遇／預見六燃」裝置藝術展，並邀請首期的駐站藝術家彼得先生與鹿鹿回來與小朋友互動。