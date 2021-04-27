竹市錦華停車場5月1日重啟 增約270車位購物更方便

新竹市地狹人稠，每逢假日巨城購物中心周邊車位總一位難求，新竹市府今宣布，位於錦華街的錦華停車場將於5月1日重新啟用，可提供約270格汽車格，讓周邊居民及消費民眾有更充足的停車空間。此外，附近的民權路停車場已於3月底啟用，提供154格汽車格，希望能有效改善市區停車問題。

交通處表示，隸屬國防部的錦華街眷村鄰近錦華市場與巨城購物中心，過去雜草叢生、環境髒亂，經研議規畫，陸續設置錦華停車場、錦華公園，並打通錦華街33巷六米的計畫道路，解決交通、排水、環境問題，提供居民更良好的綠意休憩空間。

錦華停車場位於市中心區精華地段，為國防部政治作戰局委託民間經營，原規畫為2021台灣燈會主燈區，於去年10月暫停營運，但燈會在今年1月19日因疫情停辦，市府著手將場地復舊後，將返還國防部，並於5月1日重啟。國防部政戰局表示，目前已與業者簽約，錦華停車場5月起將重新營運，以提供周邊居民停車使用。

交通處指出，市中心停車需求非常高，市府積極尋找可用空間，將民權路、巨城購物中心旁國有地活化為「民權路停車場」，已於3月31日啟用，提供154格汽車停車格，錦華停車場重啟後可再增加約270格汽車停車格，將有效改善周邊停車問題，屆時歡迎民眾多加利用。