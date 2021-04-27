五代人傳承「用不壞」榫接木器，你必懂的大溪百年工藝！

每到例假日，桃園大溪總是擠滿熙來攘往的觀光客。就在陣陣飄香的豆干一條街上，散落著幾家木器店。推開大門，淡淡檜木香撲鼻而來，抬頭一望，被歲月燻黃的斑駁招牌，彷彿低吟著木器業的興衰起落。

提到大溪，閃出腦際的就是「豆干」兩個字，殊不知木器才是最珍貴的百年資產。1843年，板橋林本源家族從新莊遷居大溪，建造四公頃的「通議第」豪宅（現為大溪國小、運動公園），特地從唐山聘請木匠師到台灣施作，灑下木器產業的種子。

而位於大漢溪下游，方便取得角板山周遭木材、緊鄰雙北的大溪鎮，得天獨厚的讓木器店從中央路延伸至和平路、康莊街、信義路一帶。1980年代的全盛時期，有4、500家店，從業人口近3萬，養活大半的鎮民。200多公尺的和平路上就有40多家店，已繁衍至第五代。

大溪200年木器產業傳承五代

177年來，木器業歷經時代洗禮、高速公路通車，重心轉移至員林路，店面驟減至200家，但隱身於幽長巷弄的木器工廠，仍持續譜寫著傳統技藝的精神。

一早來到大溪月眉路巷弄內的堂和木器廠，踏入一片覆蓋風霜的鐵皮屋，宛如闖進時空隧道，耳邊傳來女主人訴說著光陰的故事。

一位身材高挑、挽髻的40歲女子，在木屑飛揚的狹小場所，專注打磨神桌。她正是全台唯一做神桌的女木匠師黃裕凰，16歲跟父親學藝，從門外漢到一眼看出木頭好壞、作出令人激賞的神桌，全靠傷痕累累的雙手換取而來。

23歲的她懷第一胎才40天，左手掌就被機器削去一片肉，緊急送醫後，必須全身麻醉，取鼠膝部皮膚植皮，但胎兒可能不保，她抵死不從，僅同意半身麻醉，縫合傷口時，硬咬牙挺過去了。沒多久，右手又被大台電鋸機往前拖，縫合5、60針，造成永久性無法伸直。

黃裕凰儘管植了皮，但深咖啡的印記永不褪色，她的經歷正是所有木匠師的日常，而大溪木器的輝煌歲月就奠基在這一道道的傷痕上。

堂和木器廠》全台唯一神桌女木匠師

她的名片背面印著斗大的「女俠愛木藝」五個字，沒有比這個更傳神的描述了。黃裕凰無視傷疤、滿身的木屑，亮麗外表下藏著不服輸的男子漢氣魄，「在這一行混久了，講話變得很簡潔像男人，」她二話不說，扛起神桌裝車送貨，用行動證明「男人能做的，我也可以做。」

24年的打磨，讓她2.5天就能獨立完成一組神桌，打敗全台無敵手，高超技藝塑造出專業形象，很快贏得口碑，成為「堂和」的最佳代言人。

10幾年來，堂和的知名度日益響亮，她的薪水卻一直維持在2萬元不變，但黃裕凰從不抱怨反而感恩，「我沒有一丁點天賦，全靠父親的手指頭不斷敲打我的額頭，才有今天，生活夠吃夠用就好了」。

憨厚實在的工匠精神在她身上表露無遺。黃裕凰指著一組明式神桌說，我一定會讓客人看「白身」（未上漆木頭）後再用色；不會欺騙客人，將樹皮刨掉換邊製作，這樣的木器不到幾年就會腐蝕。

「信用」正是大溪木器業源遠流長的關鍵。每家店幾乎都是終身保固，只要非人為破壞，一定負責到底。隆達傢俱行第三代接班人林繼達說，這是讓神明、祖先用的，必須對得起良心，用上百年都不是問題。

真材實料，讓大溪的木器幾乎「用不壞」，有客人想換新，請店家回收舊神桌，狀態還很好，老闆也不會重新上漆轉賣。每個木匠師都異口同聲說，「這種缺德事做不得」。

百年來，大溪木器店幾乎不請業務員，都是靠「信用」口碑相傳。有客人剛開始只做神桌，陸續又訂製書櫃、衣櫥、壁櫃，下一代也跟著買，回客率平均有五成以上。

隆達傢俱行》大溪木業的縮影

來到康莊路上的隆達傢俱行，各式各樣的神桌、神轎、櫥櫃擠滿整家店，僅剩一人寬的走道，黃裕凰笑說，「這裡就像雜貨店，是大溪木器業的小縮影」。

林繼達的祖父就開始製作手作家具及神桌。當年大戶人家會給女兒一牛車的實木嫁妝：床鋪、衣櫥、五斗櫃、桌椅、梳妝台、碗廚等，這可是村裡一等一光彩的事。

傳承到林繼達，只要客戶說得出口，他就做得出來，「樣樣精通」已成大溪木匠師的特色。難怪，當詢問他最擅長什麼時？他想了半天、摸摸頭說，「只要能賺錢的，我都擅長、都會做。」

這都要感謝挑剔的雙北地區消費者，工匠師得與時俱進，才能拿到訂單。所以當南部還停留在傳統細腳神桌時，大溪已改良成粗壯、紮實的桌腳，甚至改變了南部的消費習慣；木匠師更是抓緊社會脈動，客製化、縮小神桌尺寸以符合小家庭需求。

協大木器行》「神桌」技藝驚艷國際

不要小看大溪的神桌，曾經養活整條和平路上的木器店。大溪規模最大的協大木器行所製作的神桌一直深獲寺院喜愛，1998年協大木器行負責人李炳榮因緣際會製作高雄阿蓮鄉光德寺的佛桌、佛龕設計製作案，讓外界驚艷到大溪的工匠技藝，陸續湧入佛寺、道場的訂單，甚至還越洋幫美國、馬來西亞的寺院設計、製造佛堂用具。

多年來，協大已為上百家寺院打造佛堂用具，羨煞諸多同業。令人驚訝的是，這裡從不削價競爭，受訪的木器行老闆都不假思索說，每家店都有自己的客源，不會有同業去搶別人的客戶。

大溪的木器行幾乎都是街坊鄰居，很多同業從小玩到大，這裡沒有惡性競爭的商場文化。甚至有客人上門問「你們是協X店嗎」？李炳榮也會立即回答，不是喔，你說的哪一間店是在XX街上……。

原來，日據時代木器業成立聯誼社團「協義社」，加上木器需要木工、鑿花工、漆工三種師傅協力完成，很多木匠店開業時，都屬意用「協」字命名，至今仍保有許多協字輩的店，外地人不易辨認。

多年來，大溪客製化的神桌早與鹿港齊名，享有「北大溪、南鹿港」的美譽，但隨著時代轉變，加上大量進口家具競爭，木器行也面臨轉型危機。

協大木器堪稱是成功的轉型代表。當年，李炳榮繼承家業，負責行銷與管理工作，此舉也讓協大得以躲過1990年代中國大陸、東南亞廉價木家具進口的衝擊。

他深信創意可以讓傳統重生，在「實木榫接」的底子上，融入設計元素，例如製作寺廟系列的中國式花格窗門，佛龕佛桌，以及生活系列的太師椅、餐桌、椅子、櫥櫃、床組、仿古傢俱等，兼具現代與典雅的木器獲得市場肯定。

2000年，故宮委託協大仿製宋代家具參展，贏得外界讚譽；2002年，協大還幫陽明山永明寺設計裝設，樑棟、牆面、佛桌均採用高級木料，天花板蓮花燈心則運用現代的光纖材料，展現大溪傳統木藝的新風貌。

打通兩間店面的協大木器門市，就位於熱鬧的和平老街（豆乾一條街）上，從進口木材到銷售的一條龍服務，跳脫傳統經營模式，甚至開發出高端客戶的市場，從床組、桌椅等大家具到洗臉台、衛生紙盒均以實木接榫製作。

「這種客戶不多，但好的木製家具值得一輩子珍藏，」李炳榮深信透過教育、行銷宣導，手作家具會受到消費者喜愛。

合成木器》二代開展木器產業未來

不僅協大迎來第二春，「合成木器」老闆鄭金和的手藝也重新被看見，還意外幫兒子鄭仁傑開啟第二個職場人生。

八年前，鄭金和抵擋不住外國家具的傾銷，轉行開「山豬湖」養鹿場，逐漸打出口碑。孰料，2019年大型實木會議桌與餐桌蔚為主流，設計師委託製材所製作，擁有技術的他隨即被製材所看上，重操舊業。

原本在外工作的鄭仁傑有感於父親過於辛勞，機械科畢業的他辭去職務，一頭栽進木藝的世界。今年38歲的他無師自通，設計製作家裡所有木器用具，還在大溪木藝生態博物館展出。

儘管，已進入一年中最冷的時節「大寒」，大溪的冬陽依舊讓人睜不開雙眼，拿著沈重器具的鄭仁傑一腳站在木凳上、一腳踩在原木上，打磨一塊長280公分、直徑130公分的檜木。「打磨好送至油漆廠上色後，客戶會放在屋裡當成裝飾品，這房子得有多大啊！」他莞爾地說。

鄭仁傑日常生活很規律，每天清晨4點餵食鹿群後，就到工廠製作，儘管眼鏡、衣褲都沾滿木屑，他也不以為意、撥撥額頭的汗珠說，「大溪敢拿這種機器的師傅不超出10個，我花半天時間完成，代工費8000至1萬元，要去哪裡找這種工作？」

訪談不到15分鐘，手機就響個不停，又有設計師來催貨了。鄭仁傑接著客戶一通又一通的電話，眼裡散發出光芒，彷彿看到大溪木器業的未來。

不僅鄭金和傳承有人，他小學同學李炳榮的協大木器廠裡，也看到一線曙光。

從協大木器行，轉進狹長工廠，耳邊響起吵雜機械聲，兩位70歲、60歲的工匠師聚精會神製作神桌。

隨著視線移動，意外看到張充滿朝氣的臉，來自木匠師家庭的22歲黃國豪正在裁切木板。耳濡目染的他高中畢業後，在鄰居引介下，到協大當學徒，「我非常喜歡木藝，不覺得這種工作很辛苦，」黃國豪微笑地說。

大溪木器業「希望的種子」逐漸萌芽。接近黃昏時分，當車子開進龍潭幽暗偏僻的巷子底時，赫然出現一間現代化的木器廠，寬敞空間裡，擺設著新型機器以及木屑集塵袋，穿著制服的四位同仁正準備下班離開。

洲宇木業》自創品牌轉型升級

今年34歲、同樣穿著制服的洲宇木業老闆汪宇一臉靦腆，他獻出首次的媒體處女秀。2015年，在外銷家具廠當廠長的他，經不住家族極力勸說，擔負起「自創品牌」的轉型大任。

汪宇將北美木種融入自家的設計風格，為老技藝注入新靈魂。他認為台灣的木匠技藝不會輸給北歐、日本，卻因市場、價格問題，無法名揚世界，所以汪宇一開始就聚焦中高端市場，打造客製化的高質感木器。

這兩年透過積極拜訪，洲宇已有長期合作的設計師以及網路的年輕客群。從萬年曆等文創小品到家具應有盡有。

連同他在內的五名成員，都身兼設計與工匠師二職。「我們都對木頭充滿感情，建教合作的實習生畢業後就到洲宇上班，」汪宇說，為降低營運成本，沒有業務員也無門市，捨棄傳統紙筆的溝通方式，透過3D動畫，將客人的抽象概念變成實體成品，減少時間成本。

創業初期的三年間，汪宇的苦難以用筆墨形容，就像祖父早年從無到有一樣，他也是從零開始，打造家族的自有品牌。汪宇承載著二代人的殷殷期盼，「我知道自創品牌很辛苦，還有一大段路要走，不試試怎知道不會成功？」他拉高語調，「我會盡力讓自己站穩腳步，才能帶領後輩們繼續走下去」。

百年來，木藝業已成為大溪不可或缺的一環，保有五代人共同的回憶，從李炳榮、黃裕凰、林繼達到鄭仁傑、汪宇，他們都在木屑堆裡長大，連下一代也是看著木頭出生。

分數不同年齡層的他們懷抱著共同的夢想：「擦亮爺爺、父親的金字招牌」，讓木器業成為大溪人永遠的榮耀。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.4.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）