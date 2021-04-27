桃園社宅首次採用耐震新工法 鄭文燦：安全更上一層樓
桃園市長鄭文燦今天上午出席平鎮一號社會住宅「建築安全履歷耐震系統工法施工觀摩會」，表示平鎮一號社會住宅是公共工程首次採用「建築安全履歷耐震系統工法」，不但降低人為因素的風險，更提升施工品質的控管，讓建築結構安全更上一層樓。
鄭文燦表示建築安全履歷耐震系統工法是「戴雲發 &Alfa Safe」團隊，運用鋼筋系統化及自動化加工技術，解決鋼筋的加工綁紮與組裝問題，從結構規畫開始，做全面鋼筋系統化的設計，到專業自動化鋼筋加工廠，按結構設計施工圖說，做精準確實一體成型鋼筋彎折施作，屆時鋼筋工班只需以簡單的安裝組立，即可完成。
鄭文燦說明，目前國內營建工程普遍缺工已成常態，勞動力不足的困境長久以來未有效解決，且營造業又是高度勞力密集的產業，在勞工出現短缺的情況下，產業發展大受影響，鋼筋系統化工法優點，在於能將鋼筋在工廠生產成組件化的配件，工人只需在工地做最簡單的組裝即可，這樣施工更快速、品質更穩定、耐震韌性再提升，更能確保建造的房屋更安全穩固。
Alfa Safe耐震系統工法與民間建案合作實績遍及全台，平鎮一號社宅是公共工程第一次採用這種本工法，戴雲發結構技師無償提供Alfa Safe耐震系統工法技，社宅建案也獲得耐震建築標章。
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