全家超商桃園魯冰花店 客家桐花祭限定商品優惠開賣

2021桃園客家桐花祭登場，全家便利商店桃園魯冰花店（客家文化館）即日起至5月16日，推出客家文創商品限定優惠活動，消費滿399元就可以參加「桐花桐花幾月開。花開驚喜抽抽樂」，購買「桐花網美髮帶」限定商品加碼再獲得抽抽樂機會1次，有機會獲得HAKKA時尚沙坑遊戲組、桐花山神抱枕、桐花野餐墊及多款桐花祭限定文創商品。

民眾在桐花祭期間除了到龍潭客家文化館及周邊景點賞花，也可以到全家魯冰花店購買文創商品試試手氣。詳細文創商品優惠活動詳情及桐花祭相關活動訊息請上客家事務局粉絲專頁查詢。

客家事務局長黃傅淑香表示，客家局與全家便利商店合作，打造全家客家文化館魯冰花店，去年8月開幕，成為桃園第一間有濃濃客家特色的便利商店。為多元推廣客家文化，每年開發設計具桃園客家特色的文化意象日常用品，創造深具故事的客家文創商品，讓客家文化走入生活；為了有效推廣並增加行銷通路，挑選數款文創商品於全家魯冰花店獨家販售，也成功讓便利商店與客家文創互相有效結合。