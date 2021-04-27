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觀音工業區爆「泡泡」 生醫廠違規處理費1500萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市本月13日觀音工業區經建四路、工業四路口冒出大量白色泡沫四散，引起泡泡恐慌。圖／取自「桃園爆報」臉書社群
桃園市本月13日觀音工業區經建四路、工業四路口冒出大量白色泡沫四散，引起泡泡恐慌。圖／取自「桃園爆報」臉書社群

桃園市觀音工業區經建四路、工業四路口本月中旬突然出現大量白色泡沫，風吹四散，引起居民恐慌，市政府環保局查出一家生醫科技廠輸送放流水引發大量泡沬冒出，觀音工業區服務中心今天上午表示，事件來自該納管廠商沒有第一時間發現製程設施異常，放流水含界面活性劑物質產生泡沬，從人孔冒出，該廠商未主動通報，後續須依規定繳交水質異常違規處理費1500萬元。

觀音工業經建四路、工業四路口，本月13日突然在道路人孔蓋裡冒出大量白色泡沫，被風吹四處飛散路面，引起樹林里長吳進昌、居民擔心有害，網友戲稱「桃園旅遊泡泡」。環保局表示，稽查人員隨即查出，是該工業區汙水處理場一家納管生醫科技廠放流水管線的製程異常，造成大量白色泡沬出路面，因屬工業區內，請觀音工業區服務中心依管理規定處理。

觀音工業區服務中心表示，該中心針對泡沫事件緊急應變處理，在該廠發生異常的送水口採檢水質，因為納管汙水場排放水質前處理作業，須符合規定才能排放，但該納管廠在製程設施異常時、卻未第一時間發現，造成排放水質含界面活性劑物質產生泡沬，從人孔冒出，該廠未主動通報，後續將依規定繳交水質異常違規處理費1500萬元。

桃園市本月13日觀音工業區經建四路、工業四路口冒出大量白色泡沫四散，引起泡泡恐慌。圖／取自「桃園爆報」臉書社群
桃園市本月13日觀音工業區經建四路、工業四路口冒出大量白色泡沫四散，引起泡泡恐慌。圖／取自「桃園爆報」臉書社群

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