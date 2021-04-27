聽新聞
test
0:00 / 0:00
爆料桃園航空城公司露鳥性騷醜聞 桃議員：請政風調查
桃園市議員黃敬平今天上午質詢爆料，桃園航空城公司張姓副總在上班時間在辦公室喝酒後、脫褲子露鳥、性騷擾等脫序行為，張在事件發生後離職，航空城公司如何處理? 他詢問董事長陳錫禎、總經理許又銘如何處理? 陳、許當場答詢「沒聽到、沒接到申訴」，引起黃敬平不滿，並質詢副市長高安邦，要求「政風處調查這件醜聞」。
黃敬平在市議會質詢指出，桃園航空城沒業務、沒績效，張姓副總上班時間在辦公室喝酒後，爆發脫褲子、露鳥及性騷擾脫序行為，令人不可思議，事件發生後姓總離職。
陳錫禎、許又銘當場答詢表示，沒聽說發生酒後脫序行為，沒接到申訴。黃敬平再詢問航空城在場幹部，也都表示沒聽說。
黃敬平表示，他請高安邦要求政風處調查這件醜聞，調閱今年1、2月航空城公司監視器全部調出，直到2月28日張姓副總離職為止。黃並說，如果查出董事長、總經理公然說謊，等於藐視議會，他會要求2人辭職。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言