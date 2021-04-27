爆料桃園航空城公司露鳥性騷醜聞 桃議員：請政風調查

桃園市議員黃敬平今天上午質詢爆料，桃園航空城公司張姓副總在上班時間在辦公室喝酒後、脫褲子露鳥、性騷擾等脫序行為，張在事件發生後離職，航空城公司如何處理? 他詢問董事長陳錫禎、總經理許又銘如何處理? 陳、許當場答詢「沒聽到、沒接到申訴」，引起黃敬平不滿，並質詢副市長高安邦，要求「政風處調查這件醜聞」。

黃敬平在市議會質詢指出，桃園航空城沒業務、沒績效，張姓副總上班時間在辦公室喝酒後，爆發脫褲子、露鳥及性騷擾脫序行為，令人不可思議，事件發生後姓總離職。

陳錫禎、許又銘當場答詢表示，沒聽說發生酒後脫序行為，沒接到申訴。黃敬平再詢問航空城在場幹部，也都表示沒聽說。