自來水來了！桃市府規畫工程復興區估計有千戶受惠

桃園自來水普及率約95%，仍有約5%居民無法使用自來水，為解決復興區用水問題，市府協調台灣自來水公司設置3個加壓站，規畫將龍潭給水廠自來水先後送至內柵加壓站、頭寮加壓站、百吉加壓站、新峰加壓站及圓山加壓站，並持續推動偏鄉、原鄉、及客庄3大區的延管工程，其中圓山加壓站預定今年5月底完工，6月加入營運，預期未來能讓千戶受惠。

桃園市長鄭文燦今視察工程進度時表示，復興區大半區域被畫為水源保護區，卻無法享用自來水，非常不公平，因此市府建置49個簡易自來水系統，並每年編列約2000萬元進行維護及巡檢；然而考量枯水期水源不足的問題，且為提高原住民地區供水普及率，因此規畫透過龍潭給水廠及數座加壓站供應復興區居民用水，讓自來水與簡易自來水雙軌並行，可望讓復興區3分之2的人口皆有自來水可用。

鄭文燦表示，市府與水利署合作，每年約編列6000萬經費推動沿線無自來水延管工程，目前已完成「澤仁里1鄰自來水延管工程」及「復興區三民里12至19鄰供水延管工程（基國派）」，經費約6476萬元，市府配合約4成經費，讓228戶居民受惠，未來市府將運用部分水庫回饋金，降低延管至羅浮、霞雲及義盛地區居民接管的財政負擔。