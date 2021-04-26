聽新聞
test
0:00 / 0:00
自來水來了！桃市府規畫工程復興區估計有千戶受惠
桃園自來水普及率約95%，仍有約5%居民無法使用自來水，為解決復興區用水問題，市府協調台灣自來水公司設置3個加壓站，規畫將龍潭給水廠自來水先後送至內柵加壓站、頭寮加壓站、百吉加壓站、新峰加壓站及圓山加壓站，並持續推動偏鄉、原鄉、及客庄3大區的延管工程，其中圓山加壓站預定今年5月底完工，6月加入營運，預期未來能讓千戶受惠。
桃園市長鄭文燦今視察工程進度時表示，復興區大半區域被畫為水源保護區，卻無法享用自來水，非常不公平，因此市府建置49個簡易自來水系統，並每年編列約2000萬元進行維護及巡檢；然而考量枯水期水源不足的問題，且為提高原住民地區供水普及率，因此規畫透過龍潭給水廠及數座加壓站供應復興區居民用水，讓自來水與簡易自來水雙軌並行，可望讓復興區3分之2的人口皆有自來水可用。
鄭文燦表示，市府與水利署合作，每年約編列6000萬經費推動沿線無自來水延管工程，目前已完成「澤仁里1鄰自來水延管工程」及「復興區三民里12至19鄰供水延管工程（基國派）」，經費約6476萬元，市府配合約4成經費，讓228戶居民受惠，未來市府將運用部分水庫回饋金，降低延管至羅浮、霞雲及義盛地區居民接管的財政負擔。
鄭文燦說，因應缺水危機，目前上巴陵等7個部落水源下潛，部落簡易自來水系統供水困難，急需新的取水口及臨時水塔，因此市府原民局也積極協助復興區公所執行災害準備金申請作業辦理緊急搶修工程作業，並提供抗旱水塔予部落使用，解決旱期水源短缺情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言