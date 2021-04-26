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桃防登革熱等法定疫情 祭獎金促醫事人員通報

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園去年爆發嚴重登革熱疫情，衛生局除加強環境消毒，今年也祭出獎金，鼓勵醫事人員及時通報（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園去年爆發嚴重登革熱疫情，衛生局除加強環境消毒，今年也祭出獎金，鼓勵醫事人員及時通報（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園去年爆發嚴重登革熱疫情，30例有23例本土個案，衛生局為鼓勵醫事人員主動通報登革熱、屈公病和茲卡病毒等蚊媒傳染病，今年首度祭出通報本土病例1萬元、境外移入病例2千元獎金，盼減少疫情進入社區風險。

桃園去年23例本土個案分別出現在桃園、龜山、八德和中壢4區，其中以桃園情況最嚴重，不少民眾人心惶惶，憂心相同情況會再重演；市議員劉勝全日前在議會質詢時，也要求衛生局除了防範新冠肺炎，對登革熱也不能掉以輕心，「一定要超前佈署」。

衛生局表示，桃園因為有國際機場，境內有許多防疫旅館和集中檢疫所，由於境外移入的民眾可能存在登革熱感染者，確實有風險存在。對此，除了定期的消毒工作，今年也特別制定「桃園市醫事人員通報蚊媒傳染病獎勵方案」，醫事人員只要完成通報，就可以拿到獎金。

獎勵辦法有一定門檻，必須是桃園個案，個案也必須確診是蚊媒傳染病，通報日與病發日也不能超過2天，有人認為通報條件過苛，但衛生局解釋獎勵辦法就是要鼓勵醫事人員即時通報，以便提早防範，避免去年狀況重演。

衛生局 登革熱 傳染病

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