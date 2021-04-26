提升復興區救護能量 桃園市消防局獲贈救護車

桃園市消防局巴陵分隊今天獲贈一輛救護車，捐贈人是陞遠開發公司董事長王明權，因有感偏鄉地區緊急醫療資源的重要性，以個人名義捐贈救護車，以實際行動支持消防局救護工作。

桃園市長鄭文燦今參加捐贈儀式時表示，去年消防局救護出勤量約10萬4860件，其中到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院共103人，突破桃園市歷年新高，顯示到院前救護的重要性，而緊急醫療是在跟時間拔河，由於復興區距離最近的恩主公醫院、國軍桃園總醫院及部立桃園醫院皆相當遠，消防局獲贈救護車，可以造福偏遠地區鄉親及往來台7線用路人。

而有鑑於護理之家、長照機構所收容長期照護及行動不便長者，一旦發生火災往往造成重大傷亡，桃園市消防局第二大隊今日上午也在私立長照機構，辦理火災搶救演練，演練重點包括關門自救、就地避難等正確防災觀念，也教導員工避難引導及疏散救援過程。