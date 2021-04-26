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解決復興區交通困境 桃園砸上億蓋跨河大橋、加油站

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
為保障族人通行權，桃園市政府2016年起籌建「三光跨河大橋」，去年2月完成決標，工程經費達1億3890萬元，預計今年9月完工。記者朱冠諭／攝影
為保障族人通行權，桃園市政府2016年起籌建「三光跨河大橋」，去年2月完成決標，工程經費達1億3890萬元，預計今年9月完工。記者朱冠諭／攝影

桃園市復興區的泰雅族傳統部落「武道能敢」，往返交通道路依賴桃113線，遇颱風經常中斷，族人通行只能利用溪底便道及彌榮人行吊橋，但吊橋從日治時期興建至今，不免老化生鏽，居民走得提心吊膽。為保障族人通行權，市府2016年起籌建「三光跨河大橋」，去年2月完成決標，工程經費達1億3890萬元，預計今年9月完工。

武道能敢部落只有30人，颱風季節因出入道路常坍方，部落居民只能依靠人行吊橋出入，時有機車騎上吊橋的驚險鏡頭。大橋工程歷經5次發包，去年總算有廠商投標。

桃園市長鄭文燦今出席上梁典禮表示，為籌建三光跨河大橋，市府積極向中央爭取經費，工程經費將由中央補助60%、地方承擔40%，另獲原民會補助，未來三光跨河大橋可作一般聯外交通使用，也具有產業運輸、觀光及災害替代動線等3大功能。

而復興區早期僅前山設有一處加油站，當地居民和遊客常需自備加油桶或向消防局借用汽油，十分不便，因此市府協調中油在後山地區增設巴陵加油站，由市府完成用地變更並提供土地。

鄭文燦表示，加油站新建工程分成2階段進行，第一階段由市府辦理下邊坡補強作業，總經費約8700萬元，由中油全額補助；第二階段由中油建置1個加油島、3個油槽，以泰雅風格為主題的加油站體，總經費約4000萬元，預計2023年完工。

原民局長林日龍表示，巴陵加油站主要服務卡拉、光華、新興、嘎拉賀、爺亨、砂崙子、哈凱及鐵力庫等部落，因新闢加油站需埋設地下油槽及站體基礎，需拆除部分既有擋土牆內的地錨，為提升邊坡穩定性，先前已進行下邊坡補強工程，並在完工後開始設置加油站。

為保障族人通行權，桃園市政府2016年起籌建「三光跨河大橋」，去年2月完成決標，工程經費達1億3890萬元，預計今年9月完工。桃園市長鄭文燦今出席上梁典禮。記者朱冠諭／攝影
為保障族人通行權，桃園市政府2016年起籌建「三光跨河大橋」，去年2月完成決標，工程經費達1億3890萬元，預計今年9月完工。桃園市長鄭文燦今出席上梁典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園復興區早期僅前山設有一處加油站，當地居民和遊客常需自備加油桶或向消防局借用汽油，十分不便，因此市府協調中油在後山地區增設巴陵加油站，由市府完成用地變更並提供土地。桃園市長鄭文燦今出席巴陵加油站開工典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園復興區早期僅前山設有一處加油站，當地居民和遊客常需自備加油桶或向消防局借用汽油，十分不便，因此市府協調中油在後山地區增設巴陵加油站，由市府完成用地變更並提供土地。桃園市長鄭文燦今出席巴陵加油站開工典禮。記者朱冠諭／攝影

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