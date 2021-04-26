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苗栗終身學習111 老人不用天天在家吃飯配電視

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動「終身學習111」計畫，今天縣長徐耀昌（左三）等人希望大家一起來，享受學習的樂趣。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府推動「終身學習111」計畫，今天縣長徐耀昌（左三）等人希望大家一起來，享受學習的樂趣。記者范榮達／攝影

苗栗縣高齡社會，老人人口占17.32%，縣政府推動「終身學習111」計畫，每人學習「1」種技能、每周共餐「1」次，及「1」0分鐘內抵達學習據點，縣長徐耀昌鼓勵學習歷程無縫接軌，老人家不用天天在家吃飯配電視，年輕人外出工作，沒有後顧之憂。

徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦等人，今天為銅鑼鄉新盛社區照顧關懷據點揭牌，也是全縣第182處，加上18間樂齡學習中心、22所幸福學院、2所社區大學、1所部落大學、7間社區多功能學習中心、30個長青學苑、24個成人教育班、3個新住民學習中心，共289個學習據點，朝「終身學習111」目標邁進。

縣府教育處指出，「終身學習111」希望每人學習1種技能、每周共餐1次、10分鐘內抵達學習據點，終身學習無縫接軌，並養成習慣，提供老人及一般民眾多元豐富的學習課程及環境，也有社區關懷據點共餐服務，讓老人吃的營養，也增進人際關係。

此外，今天在縣府第一辦公大樓，徐耀昌、立委徐志榮太太王慧珍等人並啟動「貓裏樂學園1起來學習」，開場太鼓表演，徐耀昌與苗栗市文山國小學童搭檔一場「貓裏樂學園」叫餐短劇，炒熱氣氛，現場還展出硬筆書法、竹編、編織、藺草編等多元學習成果攤位，動靜態都有。

徐耀昌說，縣府今年投入約8000萬元經費，在全縣超過280處學習據點，期待能從這麼多的學習據點出發，推行「終身學習111」計畫，老人家有學習、共餐地方，年輕人上班不用急忙回家準備中餐，希望大家一起來，享受學習的幸福。

苗栗縣政府推動「終身學習111」計畫，今天「貓裏樂學園」展出學習成果。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府推動「終身學習111」計畫，今天「貓裏樂學園」展出學習成果。記者范榮達／攝影

徐耀昌 苗栗縣

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