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響應不打小孩日 「新竹不打小孩聯盟」已加入206個單位

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會廣邀各界成為430基地，昌禾基金會率先響應，籌組「新竹不打小孩聯盟」。圖／昌禾基金會提供＼
4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會廣邀各界成為430基地，昌禾基金會率先響應，籌組「新竹不打小孩聯盟」。圖／昌禾基金會提供＼

4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會廣邀各界成為430基地，昌禾教育事務基金會率先響應，籌組「新竹不打小孩聯盟」，目前已串連206個單位參加，希望能拋磚引玉，讓愛擴散，堅決不打小孩，並透過建構友善的社會環境，終止暴力複製。

今年人本教育基金會廣邀全國各界成為430基地，昌禾基金會執行長李妍慧率先響應，籌組「新竹不打小孩聯盟」，串聯涵蓋診所、親職教室、家長團體、百貨商家、各領域公司行號與協會等。

昌禾教育事務基金會執行長李妍慧指出，除單位串連外，也積極規畫實體活動，下半年預計邀請醫師與專家進行講座，提供父母在教養路上實質的幫助，認識體罰對孩子的影響，共同探討更有效、更輕鬆、更有愛的教育方式，建立一個不打小孩的國家。

李妍慧說，以溝通取代體罰的教育已經推行數十年，成效還有很大的進步空間。管教孩子難免會有很生氣的時候，建議避開情緒風險，先離開現場，進行8次腹式呼吸，撐過90秒情緒浪潮。另外，當意識需要幫手，要即時溫和開口（例如我需要你幫忙陪小孩洗澡）不要認為家人應主動發現自己需要幫忙，導致最後惡言以對。另外，要以正向語言取代負向語言，教出會思考的孩子。

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