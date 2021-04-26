女老師遭警盤查上銬挨批 桃議員提案促辦警察法治講習

桃園市非洲鼓女老師拒警盤查遭上銬事件引發社會批評，桃園市議員黃敬平今天上午向副市長李憲明當場遞交提案，要求市府法務局協助市警局辦理提升警察職權行使法治素養及保障人權法律觀念講習，並列為員警異動升遷與年終考績評比，李憲明表達支持和指示辦理。

桃園市議會舉行定期會中，黃敬平表示，非洲鼓女老師遭中壢分局警員盤查時，警察有違比例原則執行，影響警察形象，他向議會提案，請法務局辦理提升警察職權行使法治素養及保障人權法律觀念講習，強化警察的法治觀念，在搜索、盤查、扣押切勿違反人身自由限制與比例原則，落實憲法、刑訴法及警察職權行使的法律保障。

黃的提案獲得4名市議員連署，他當場在議事堂向李憲明遞交提案，請李憲明交由法務局、市警局盡快辦理。黃敬平表示，該警察法治講座課程，由法務局協助市警局盡快舉辦，邀請法學專家、檢察官、律師專業人士上課，警察報名參加者列入人事升遷、功獎考評提敘，提升警察法律、執法素養。