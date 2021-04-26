中華大學校園徵才博覽會明日登場 逾3000個職缺

為協助即將踏入職場的社會新鮮人順利就業，中華大學明天於該校活動中心舉辦2021校園徵才博覽會，有82家廠商參加，提供逾3000個職缺。

勞工處指出，市府重視青年職涯發展，近年來積極媒合和連結產官學三方的資源，擴大宣傳校園聯合徵才活動，這是竹市今年第二場校園就業博覽會，希望創造更多優質的就業機會，實現年輕人畢業即就業的目標，並且開拓理想人生。

中華大學校長劉維琪說，校方與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合辦此活動，是為應屆畢業生與產業界搭建橋樑，提供企業界與即將進入職場的社會新鮮人交流平台。校方平時與各大企業產學合作，鼓勵同學參加跨領域學程，讓學生們在校即能培養職場競爭力，該校也設有創業中心，培養具企業家精神人才，並輔導成立校園企業，完成學生創業的夢想。

本次邀集的廠商非常豐富，橫跨科技、製造、餐飲、服務、金融等產業，其中不乏知名企業集團、科技大廠，如南山人壽、嘉晶電子、大潤發、全家超商、爭鮮、芙洛麗大飯店、摩斯漢堡、星巴克等，期待應屆畢業生能精準就業找到理想工作，企業能找到好人才，另設置職涯諮詢攤位，以協助求職畢業生找到就業方向。

勞工處提醒，下一場是5月8日「2021清大Career春季校園徵才活動」，想要求職的畢業生，趕快把握機會參加，提早掌握職場脈動。